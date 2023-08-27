27 августа 2023

В Челябинске под колесами поезда погиб мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
"Поезд здоровья" ЮУЖД. Магнитогорск, вокзал, товарные вагоны, магнитогорск
Поезд травмировал мужчину недалеко от станции Шагол Фото:

В Челябинске 27 августа под колесами пассажирского поезда, следовавшего из Нижневартовска, погиб 35-летний мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Челябинской транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства железнодорожного травмирования вблизи станции Шагол. Пассажирским поездом сообщением „Нижневартовск—Челябинск“ смертельно травмирован мужчина 1988 года рождения», — заявили в ведомстве.

Станция относится к территории областного центра. Несмотря на вечернее время, машинист заметил человека заранее и пытался экстренно остановить поезд, однако предотвратить наезд на мужчину ему не удалось. Обстоятельства произошедшего выясняются. Ведется доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 27 августа под колесами пассажирского поезда, следовавшего из Нижневартовска, погиб 35-летний мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Челябинской транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства железнодорожного травмирования вблизи станции Шагол. Пассажирским поездом сообщением „Нижневартовск—Челябинск“ смертельно травмирован мужчина 1988 года рождения», — заявили в ведомстве. Станция относится к территории областного центра. Несмотря на вечернее время, машинист заметил человека заранее и пытался экстренно остановить поезд, однако предотвратить наезд на мужчину ему не удалось. Обстоятельства произошедшего выясняются. Ведется доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...