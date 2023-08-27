В Челябинске под колесами поезда погиб мужчина

28 августа 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Поезд травмировал мужчину недалеко от станции Шагол Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске 27 августа под колесами пассажирского поезда, следовавшего из Нижневартовска, погиб 35-летний мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Челябинской транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства железнодорожного травмирования вблизи станции Шагол. Пассажирским поездом сообщением „Нижневартовск—Челябинск“ смертельно травмирован мужчина 1988 года рождения», — заявили в ведомстве. Станция относится к территории областного центра. Несмотря на вечернее время, машинист заметил человека заранее и пытался экстренно остановить поезд, однако предотвратить наезд на мужчину ему не удалось. Обстоятельства произошедшего выясняются. Ведется доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

В Челябинске 27 августа под колесами пассажирского поезда, следовавшего из Нижневартовска, погиб 35-летний мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Челябинской транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства железнодорожного травмирования вблизи станции Шагол. Пассажирским поездом сообщением „Нижневартовск—Челябинск“ смертельно травмирован мужчина 1988 года рождения», — заявили в ведомстве. Станция относится к территории областного центра. Несмотря на вечернее время, машинист заметил человека заранее и пытался экстренно остановить поезд, однако предотвратить наезд на мужчину ему не удалось. Обстоятельства произошедшего выясняются. Ведется доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).