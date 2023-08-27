«Дочки» «Газпрома в ХМАО отказались от массовых мероприятий на День нефтяника

Газовики отменили массовые мероприятия в профессиональный праздник из-за усиленных мер безопасности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Структурные подразделения «Газпрома» в ХМАО: «Газпром трансгаз Сургут» и «Газпром трансгаз Югорск» — отказались от проведения массовых мероприятий ко Дню нефтяника и газовика. Об этом сообщили агентству в пресс-службах предприятий.

«Уличные массовые мероприятия на День работника нефтяной и газовой промышленности, как в прошлые годы, проводиться не будут. На предприятии организуют торжественные собрания в коллективах, на которых отличившимся сотрудникам будут вручать отраслевые и ведомственные награды», — сообщили в компании «Газпром трансгаз Сургут». Артистов на корпоративные мероприятия газовики приглашать не планируют. По информации от источника агентства, отказ от массового празднования связан с усиленными мерами безопасности.

Газовики «Газпром трансгаз Югорска» также отпразднуют профессиональное торжество в кругу коллег. «Наше предприятие никогда не участвовало в организации городских праздников, поскольку является филиалом дочернего общества „Газпрома“, подразделения которого расположены по всей России. В этом году, по традиции, в компании пройдут камерные праздники: награждения передовиков, спортивные состязания» — сообщили в «Газпром трансгаз Югорске».

Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» ради безопасности сократил праздничную программу на День нефтяника. Предприятие решило отказаться от массовых мероприятий на открытом воздухе.