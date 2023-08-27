В Челябинске на участках улиц Свободы, Тимирязева и Воровского с 29 по 30 августа частично ограничат движение транспорта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.
«С 29 августа по 30 сентября будет частично закроется движение транспорта. Перекроют крайние правые полосы на участках трех центральных улиц: Свободы от проспекта Ленина до Плеханова, Тимирязева от Елькина до Цвиллинга, Воровского от проспекта Ленина до Елькина», — уточнили в пресс-службе.
В администрации пояснили, что ограничения вводятся для модернизации троллейбусной сети. Будут устанавливаться опоры. Водителей просят учитывать изменения для построения своего маршрута.
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