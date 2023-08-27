В центре Челябинска частично закроют движение. Карта

28 августа 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Ограничения введут для модернизации троллейбусной сети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на участках улиц Свободы, Тимирязева и Воровского с 29 по 30 августа частично ограничат движение транспорта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города. «С 29 августа по 30 сентября будет частично закроется движение транспорта. Перекроют крайние правые полосы на участках трех центральных улиц: Свободы от проспекта Ленина до Плеханова, Тимирязева от Елькина до Цвиллинга, Воровского от проспекта Ленина до Елькина», — уточнили в пресс-службе. В администрации пояснили, что ограничения вводятся для модернизации троллейбусной сети. Будут устанавливаться опоры. Водителей просят учитывать изменения для построения своего маршрута. Карта: telegram-канал «Администрация города Челябинска», https://t.me/chelmeria

В Челябинске на участках улиц Свободы, Тимирязева и Воровского с 29 по 30 августа частично ограничат движение транспорта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города. «С 29 августа по 30 сентября будет частично закроется движение транспорта. Перекроют крайние правые полосы на участках трех центральных улиц: Свободы от проспекта Ленина до Плеханова, Тимирязева от Елькина до Цвиллинга, Воровского от проспекта Ленина до Елькина», — уточнили в пресс-службе. В администрации пояснили, что ограничения вводятся для модернизации троллейбусной сети. Будут устанавливаться опоры. Водителей просят учитывать изменения для построения своего маршрута.