27 августа 2023

В центре Челябинска частично закроют движение. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные работы. Челябинск, дорожные работы, дорожный знак, ограничение скорости, ремонт дороги, сужение дороги, 40
Ограничения введут для модернизации троллейбусной сети Фото:

В Челябинске на участках улиц Свободы, Тимирязева и Воровского с 29 по 30 августа частично ограничат движение транспорта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«С 29 августа по 30 сентября будет частично закроется движение транспорта. Перекроют крайние правые полосы на участках трех центральных улиц: Свободы от проспекта Ленина до Плеханова, Тимирязева от Елькина до Цвиллинга, Воровского от проспекта Ленина до Елькина», — уточнили в пресс-службе.

В администрации пояснили, что ограничения вводятся для модернизации троллейбусной сети. Будут устанавливаться опоры. Водителей просят учитывать изменения для построения своего маршрута.

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В Челябинске на участках улиц Свободы, Тимирязева и Воровского с 29 по 30 августа частично ограничат движение транспорта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города. «С 29 августа по 30 сентября будет частично закроется движение транспорта. Перекроют крайние правые полосы на участках трех центральных улиц: Свободы от проспекта Ленина до Плеханова, Тимирязева от Елькина до Цвиллинга, Воровского от проспекта Ленина до Елькина», — уточнили в пресс-службе. В администрации пояснили, что ограничения вводятся для модернизации троллейбусной сети. Будут устанавливаться опоры. Водителей просят учитывать изменения для построения своего маршрута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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