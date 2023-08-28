Пермячка отсудила у мэрии десятки тысяч рублей за отсутствие ремонта

Суд взыскал в пользу пермячки компенсацию в размере 62,5 тысячи рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жительница Перми отсудила у городской администрации 62,5 тысячи рублей отсутствие в ее доме капитального ремонта. Такое решение вынес Ленинский городской суд Перми.

«Взыскать с администрации Перми в пользу истца компенсацию за непроизведенный капитальный ремонт в размере 62 500 рублей, судебные расходы по оплате услуг представителя в размере 15 000 рублей, расходы на проведение оценки в размере 7 000 рублей. В удовлетворении остальной части требований отказать», — говорится в решении, опубликованном на сайте суда. Изначально истец требовала компенсацию в размере 89 тысяч рублей.

Дом, где проживает пермячка, был признан аварийным и подлежащим сносу. Администрация выплатила компенсацию за изъятие ветхого жилья, но истец осталась недовольна, так как капитальный ремонт в доме никогда не проводился и за его отсутствие никакой компенсации не было выплачено. После отказа властей выплатить компенсацию пермячка обратилась в суд.