Турецкий перевозчик снимет рейсы из Тюмени

Турецкая компания прекращает сообщение с Тюменью с 20 сентября Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Турецкая авиакомпания Corendon Airlines с 20 сентября отменяет рейсы из Тюмени в Турцию. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Светлана Завьялова, управляющая туристической компанией «Награда за труд». По ее словам, компания перенаправила рейсы на вылет из Екатеринбурга.

«20 сентября Corendon снимает рейсы в Турцию из Тюмени. Компания переводит трансфер на Екатеринбург. Это означает, что летний сезон из Тюмени у них закрывается. Нет необходимости перевозок в таком количестве. Поэтому туроператор сокращает свои полеты и пересаживает всех на Екатеринбург», — рассказала Светлана Завьялова.

Ранее агентство писало о том, что из Тюмени на отдых в Турцию можно улететь за 45 тысяч рублей. Путевка рассчитаны на двоих туристов и доступны в ближайшие даты.