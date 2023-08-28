28 августа 2023

Турецкий перевозчик снимет рейсы из Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гражданская авиация. Пермь, взлет самолета, бизнес джет, авиа такси
Турецкая компания прекращает сообщение с Тюменью с 20 сентября Фото:

Турецкая авиакомпания Corendon Airlines с 20 сентября отменяет рейсы из Тюмени в Турцию. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Светлана Завьялова, управляющая туристической компанией «Награда за труд». По ее словам, компания перенаправила рейсы на вылет из Екатеринбурга.

«20 сентября Corendon снимает рейсы в Турцию из Тюмени. Компания переводит трансфер на Екатеринбург. Это означает, что летний сезон из Тюмени у них закрывается. Нет необходимости перевозок в таком количестве. Поэтому туроператор сокращает свои полеты и пересаживает всех на Екатеринбург», — рассказала Светлана Завьялова.

Ранее агентство писало о том, что из Тюмени на отдых в Турцию можно улететь за 45 тысяч рублей. Путевка рассчитаны на двоих туристов и доступны в ближайшие даты.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Турецкая авиакомпания Corendon Airlines с 20 сентября отменяет рейсы из Тюмени в Турцию. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Светлана Завьялова, управляющая туристической компанией «Награда за труд». По ее словам, компания перенаправила рейсы на вылет из Екатеринбурга. «20 сентября Corendon снимает рейсы в Турцию из Тюмени. Компания переводит трансфер на Екатеринбург. Это означает, что летний сезон из Тюмени у них закрывается. Нет необходимости перевозок в таком количестве. Поэтому туроператор сокращает свои полеты и пересаживает всех на Екатеринбург», — рассказала Светлана Завьялова. Ранее агентство писало о том, что из Тюмени на отдых в Турцию можно улететь за 45 тысяч рублей. Путевка рассчитаны на двоих туристов и доступны в ближайшие даты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...