Пушилин сообщил об увеличении числа жертв из-за кассетных боеприпасов

Пушилин рассказал о применении кассетных боеприпасов в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Гибель гражданских после начала применения ВСУ кассетных боеприпасов кратно возросла. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Количество жертв среди мирного населения ДНР кратно увеличилось из-за применения ВСУ кассетных боеприпасов», — заявил Пушилин в эфире «Соловьев LIVE». Он также сообщил, что Украина усилила обстрелы мирных жителей с использованием запрещенного оружия.
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