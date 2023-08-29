В пермских тюрьмах нашли нарушения в работе канализации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Пермь, колючая проволока, тюрьма, ИК, забор, спецобъект
Руководство колоний нарушило природоохранное законодательство Фото:

Пермская природоохранная прокуратура нашла нарушения при организации работы канализации в ИК-35 и ИК-37 ГУФСИН России. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры. Стоки вливались не в реки, а прямо на почву. При этом они были недостаточно очищены.

«В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что после очистки сточные воды поступают не в водные объекты, а на почву. При этом происходящая очистка через очистные сооружения является неэффективной, что подтверждено проведенными лабораторными исследованиями», — говорится в сообщении.

По закону стоки должны были сливаться в реки Малая Шайтанка и Половинка. Также в колониях не было организовано регулярное наблюдение за стоками, пробы сточной воды не отбирались. Руководству колоний вынесены предписания.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермская природоохранная прокуратура нашла нарушения при организации работы канализации в ИК-35 и ИК-37 ГУФСИН России. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры. Стоки вливались не в реки, а прямо на почву. При этом они были недостаточно очищены. «В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что после очистки сточные воды поступают не в водные объекты, а на почву. При этом происходящая очистка через очистные сооружения является неэффективной, что подтверждено проведенными лабораторными исследованиями», — говорится в сообщении. По закону стоки должны были сливаться в реки Малая Шайтанка и Половинка. Также в колониях не было организовано регулярное наблюдение за стоками, пробы сточной воды не отбирались. Руководству колоний вынесены предписания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...