В пермских тюрьмах нашли нарушения в работе канализации

Руководство колоний нарушило природоохранное законодательство Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермская природоохранная прокуратура нашла нарушения при организации работы канализации в ИК-35 и ИК-37 ГУФСИН России. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры. Стоки вливались не в реки, а прямо на почву. При этом они были недостаточно очищены.

«В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что после очистки сточные воды поступают не в водные объекты, а на почву. При этом происходящая очистка через очистные сооружения является неэффективной, что подтверждено проведенными лабораторными исследованиями», — говорится в сообщении.

По закону стоки должны были сливаться в реки Малая Шайтанка и Половинка. Также в колониях не было организовано регулярное наблюдение за стоками, пробы сточной воды не отбирались. Руководству колоний вынесены предписания.