В Челябинске на вторичном рынке покупка квартиры площадью до 20 квадратных метров обойдется в 17 средних зарплат. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Недвижимость».
«Мы определили сколько средних зарплат понадобится на покупку компактных квартир. Быстрее всего на жилье до 20 квадратных метров накопят в Челябинске и Красноярске — горожанам потребуется порядка 17 средних зарплат. Рекордсменом рейтинга стал Сочи. Там жителям придется отдать около 86 зарплат», — заявили URA.RU в пресс-службе «Авито Недвижимость».
При этом эксперты отмечают, что предложений на вторичном рынке становится меньше. По России спрос за год увеличился на 24%, а количество компактных квартир уменьшилось на 16%. В Челябинске на вторичном рынке в 2023 году представлено менее 50 предложений. При этом цены на такое жилье стали выше на 16,2%.
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