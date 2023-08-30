В Челябинске на покупку маленькой квартиры-студии уйдет 17 средних зарплат. Инфографика

30 августа 2023 в 19:54 Размер текста - 17 +

Стоимость квартир до 20 квадратных метров в Челябинске увеличилась на 16,2% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на вторичном рынке покупка квартиры площадью до 20 квадратных метров обойдется в 17 средних зарплат. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Недвижимость». «Мы определили сколько средних зарплат понадобится на покупку компактных квартир. Быстрее всего на жилье до 20 квадратных метров накопят в Челябинске и Красноярске — горожанам потребуется порядка 17 средних зарплат. Рекордсменом рейтинга стал Сочи. Там жителям придется отдать около 86 зарплат», — заявили URA.RU в пресс-службе «Авито Недвижимость». При этом эксперты отмечают, что предложений на вторичном рынке становится меньше. По России спрос за год увеличился на 24%, а количество компактных квартир уменьшилось на 16%. В Челябинске на вторичном рынке в 2023 году представлено менее 50 предложений. При этом цены на такое жилье стали выше на 16,2%. Челябинск разделил первое место с Красноярском по минимальному количеству зарплат для покупки компактной квартиры таблица: сервис «Авито Недвижимость»

В Челябинске на вторичном рынке покупка квартиры площадью до 20 квадратных метров обойдется в 17 средних зарплат. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Недвижимость». «Мы определили сколько средних зарплат понадобится на покупку компактных квартир. Быстрее всего на жилье до 20 квадратных метров накопят в Челябинске и Красноярске — горожанам потребуется порядка 17 средних зарплат. Рекордсменом рейтинга стал Сочи. Там жителям придется отдать около 86 зарплат», — заявили URA.RU в пресс-службе «Авито Недвижимость». При этом эксперты отмечают, что предложений на вторичном рынке становится меньше. По России спрос за год увеличился на 24%, а количество компактных квартир уменьшилось на 16%. В Челябинске на вторичном рынке в 2023 году представлено менее 50 предложений. При этом цены на такое жилье стали выше на 16,2%.