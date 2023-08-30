В Тобольске задержали обвиняемого в убийстве собутыльника

Обвиняемого взяли под стражу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) взят под стражу 22-летний мужчина, который обвиняется в убийстве. По версии регионального управления Следственного комитета РФ, молодой человек поссорился со своим старшим другом во время распития спиртных напитков и ударил его из-за оскорблений.

«В городе Тобольске взят под стражу молодой человек, обвиняемый в убийстве своего приятеля. По версии следствия, 27 августа 2023 года во время распития спиртных напитков, между 22—летним обвиняемым и его 41-летним знакомым произошла ссора. По словам фигуранта, в ходе застолья гость высказал оскорбления в адрес его матери и него самого. Молодой человек схватил лежащий на столе нож и нанес собутыльнику множественные удары по телу. От полученных ранений 41-летний потерпевший скончался на месте», — сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Под стражу обвиняемого взяли по ходатайству следственных органов СК РФ по Тюменской области. Сейчас он обвиняется в преступлении, которое предусмотрено ч.1. ст. 105 УК РФ «Убийство». Ему грозит до 15 лет тюрьмы.