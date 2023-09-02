Военный эксперт Дандыкин указал на конфликт Буданова и Зеленского

Военный эксперт Дандыкин: Буданов публично выступает против позиции Зеленского

02 сентября 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Кирилл Буданов не согласен с мнением Владимира Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов публично выражает несогласие с позицией президента Владимира Зеленского Об этом в разговоре с URA.RU заявил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее Владимир Зеленский отметил, что для Украины будет рискованным шагом переносить боевые действия на территорию России. По его словам, при таких обстоятельствах Запад может отвернуться от Киева. При этом Кирилл Буданов заявил о необходимости начать войну в РФ. «Буданов много чего говорит. Один раз ему повезло. Второй раз, скорее всего, не повезет. Он говорит даже, что и Зеленский не прав. Борзый парень. Говорят, что теперь одна из целей — Брянск. Там пытаются что-то делать, памятуя Шебекино, но маловероятно, что у них что-то выйдет», — сказал Василий Дандыкин. Говоря про удары беспилотников по российским регионам, военный эксперт подчеркнул, что эти боевые единицы разрабатываются на Западе. «Украинское производство в этих беспилотниках номинальное. В основном весь организм натовский, американский. Собирают на Украине. Мы наносили удары, и несколько цехов вывели из строя», — уточнил собеседник агентства.

Руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов публично выражает несогласие с позицией президента Владимира Зеленского Об этом в разговоре с URA.RU заявил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее Владимир Зеленский отметил, что для Украины будет рискованным шагом переносить боевые действия на территорию России. По его словам, при таких обстоятельствах Запад может отвернуться от Киева. При этом Кирилл Буданов заявил о необходимости начать войну в РФ. «Буданов много чего говорит. Один раз ему повезло. Второй раз, скорее всего, не повезет. Он говорит даже, что и Зеленский не прав. Борзый парень. Говорят, что теперь одна из целей — Брянск. Там пытаются что-то делать, памятуя Шебекино, но маловероятно, что у них что-то выйдет», — сказал Василий Дандыкин. Говоря про удары беспилотников по российским регионам, военный эксперт подчеркнул, что эти боевые единицы разрабатываются на Западе. «Украинское производство в этих беспилотниках номинальное. В основном весь организм натовский, американский. Собирают на Украине. Мы наносили удары, и несколько цехов вывели из строя», — уточнил собеседник агентства.