Рада поддержала отставку Резникова с поста Минобороны Украины

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Парламент поддержал отставку Резникова с поста министра обороны Украины Фото:

Верховная рада Украины проголосовала за отставку министра обороны страны Алексея Резникова. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

«Парламент поддержал увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. За — 327 [депутатов]», — написал Ярослав Железняк в своем telegram-канале, прикрепив подтверждающее фото.

Ранее с решением отправить Резникова в отставку выступил президент Украины Владимир Зеленский. Во время руководства Резниковым Министерством обороны страны в рядах украинских вооруженных сил было несколько громких сканадлов. Последний из них, — о закупке зимних курток для солдат Вооруженных сил Украины — стал для главы ведомства решающим.

Верховная рада поддержала отставку Алексея Резникова
Верховная рада поддержала отставку Алексея Резникова
Фото:

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Верховная рада Украины проголосовала за отставку министра обороны страны Алексея Резникова. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк. «Парламент поддержал увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. За — 327 [депутатов]», — написал Ярослав Железняк в своем telegram-канале, прикрепив подтверждающее фото. Ранее с решением отправить Резникова в отставку выступил президент Украины Владимир Зеленский. Во время руководства Резниковым Министерством обороны страны в рядах украинских вооруженных сил было несколько громких сканадлов. Последний из них, — о закупке зимних курток для солдат Вооруженных сил Украины — стал для главы ведомства решающим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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