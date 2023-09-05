Рада поддержала отставку Резникова с поста Минобороны Украины

Верховная рада Украины проголосовала за отставку министра обороны страны Алексея Резникова. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.
«Парламент поддержал увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. За — 327 [депутатов]», — написал Ярослав Железняк в своем telegram-канале, прикрепив подтверждающее фото.
Ранее с решением отправить Резникова в отставку выступил президент Украины Владимир Зеленский. Во время руководства Резниковым Министерством обороны страны в рядах украинских вооруженных сил было несколько громких сканадлов. Последний из них, — о закупке зимних курток для солдат Вооруженных сил Украины — стал для главы ведомства решающим.
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