В администрацию челябинского района нагрянут с проверками

КСП проведет проверку в Нагайбакском районе

06 сентября 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

КСП проверит отчет об исполнении бюджета района за 2023 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В администрации Нагайбакского района Челябинской области сотрудники Контрольно-счетной палаты (КСП) проведут проверку отчетности об исполнении бюджета за 2022 год. Об этом URA.RU сообщили 6 сентября в пресс-службе ведомства. «Приступили к проверке отчета об исполнении бюджета Нагайбакского района за 2022 год. Будут проверены администрация, финансовое управление и управление соцзащиты», — пояснили в пресс-службе КСП. В программу мероприятия входят проверки соблюдения законодательства при составлении отчетности об исполнении бюджета; исполнения доходной и расходной части; достоверности отчетности. А также проверка соблюдения законодательства при утверждении бюджета района и годового отчета об его исполнении.

В администрации Нагайбакского района Челябинской области сотрудники Контрольно-счетной палаты (КСП) проведут проверку отчетности об исполнении бюджета за 2022 год. Об этом URA.RU сообщили 6 сентября в пресс-службе ведомства. «Приступили к проверке отчета об исполнении бюджета Нагайбакского района за 2022 год. Будут проверены администрация, финансовое управление и управление соцзащиты», — пояснили в пресс-службе КСП. В программу мероприятия входят проверки соблюдения законодательства при составлении отчетности об исполнении бюджета; исполнения доходной и расходной части; достоверности отчетности. А также проверка соблюдения законодательства при утверждении бюджета района и годового отчета об его исполнении.