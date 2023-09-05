05 сентября 2023

В администрацию челябинского района нагрянут с проверками

КСП проведет проверку в Нагайбакском районе
© Служба новостей «URA.RU»
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КСП проверит отчет об исполнении бюджета района за 2023 год Фото:

В администрации Нагайбакского района Челябинской области сотрудники Контрольно-счетной палаты (КСП) проведут проверку отчетности об исполнении бюджета за 2022 год. Об этом URA.RU сообщили 6 сентября в пресс-службе ведомства.

«Приступили к проверке отчета об исполнении бюджета Нагайбакского района за 2022 год. Будут проверены администрация, финансовое управление и управление соцзащиты», — пояснили в пресс-службе КСП.

В программу мероприятия входят проверки соблюдения законодательства при составлении отчетности об исполнении бюджета; исполнения доходной и расходной части; достоверности отчетности. А также проверка соблюдения законодательства при утверждении бюджета района и годового отчета об его исполнении.

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В администрации Нагайбакского района Челябинской области сотрудники Контрольно-счетной палаты (КСП) проведут проверку отчетности об исполнении бюджета за 2022 год. Об этом URA.RU сообщили 6 сентября в пресс-службе ведомства. «Приступили к проверке отчета об исполнении бюджета Нагайбакского района за 2022 год. Будут проверены администрация, финансовое управление и управление соцзащиты», — пояснили в пресс-службе КСП. В программу мероприятия входят проверки соблюдения законодательства при составлении отчетности об исполнении бюджета; исполнения доходной и расходной части; достоверности отчетности. А также проверка соблюдения законодательства при утверждении бюджета района и годового отчета об его исполнении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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