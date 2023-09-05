В администрацию челябинского района нагрянут с проверками

В администрации Нагайбакского района Челябинской области сотрудники Контрольно-счетной палаты (КСП) проведут проверку отчетности об исполнении бюджета за 2022 год. Об этом URA.RU сообщили 6 сентября в пресс-службе ведомства.
«Приступили к проверке отчета об исполнении бюджета Нагайбакского района за 2022 год. Будут проверены администрация, финансовое управление и управление соцзащиты», — пояснили в пресс-службе КСП.
В программу мероприятия входят проверки соблюдения законодательства при составлении отчетности об исполнении бюджета; исполнения доходной и расходной части; достоверности отчетности. А также проверка соблюдения законодательства при утверждении бюджета района и годового отчета об его исполнении.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.