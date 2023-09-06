В Перми клиника без лицензии предлагала вылечить от наркомании и алкоголизма

07 сентября 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Суд признал исковые требования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми наркологическая клиника рекламировала в интернете услуги медицинской помощи, не имея на это лицензии. Об этом сообщается на сайте Свердловского районного суда Перми. «Установлено, что на сайте содержится информация о платных медицинских услугах по лечению алкоголизма и наркомании. При этом, информация о наличии разрешительных документов и лицензии на осуществление медицинской деятельности не предоставлена. Согласно реестру лицензий, ответчику не выдавалась лицензия. На сайте размещены цены на медицинские услуги и указано, что они оказываются другой клиникой. Сотрудники Росздравнадзора выезжали по адресу клиники, где выяснили, что они не оказывают и не рекламируют услуги, а потому информация, размещенная на сайте, является недостоверной», — сообщается в документе. Истец считает, что такие предложения по оказанию медицинских услуг нарушают права граждан, а потому просит, чтобы суд признал предоставление медпомощи в лечении наркологии и алкоголизма информацией, размещение которой запрещено. Ответчик пояснил, что является владельцем сайта и согласился с требованиями насчет публикаций на сайте, но не признал, что их размещение запрещено. Суд удовлетворил исковые требования и указал, что решение должно быть немедленно исполнено.

В Перми наркологическая клиника рекламировала в интернете услуги медицинской помощи, не имея на это лицензии. Об этом сообщается на сайте Свердловского районного суда Перми. «Установлено, что на сайте содержится информация о платных медицинских услугах по лечению алкоголизма и наркомании. При этом, информация о наличии разрешительных документов и лицензии на осуществление медицинской деятельности не предоставлена. Согласно реестру лицензий, ответчику не выдавалась лицензия. На сайте размещены цены на медицинские услуги и указано, что они оказываются другой клиникой. Сотрудники Росздравнадзора выезжали по адресу клиники, где выяснили, что они не оказывают и не рекламируют услуги, а потому информация, размещенная на сайте, является недостоверной», — сообщается в документе. Истец считает, что такие предложения по оказанию медицинских услуг нарушают права граждан, а потому просит, чтобы суд признал предоставление медпомощи в лечении наркологии и алкоголизма информацией, размещение которой запрещено. Ответчик пояснил, что является владельцем сайта и согласился с требованиями насчет публикаций на сайте, но не признал, что их размещение запрещено. Суд удовлетворил исковые требования и указал, что решение должно быть немедленно исполнено.