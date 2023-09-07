Президент России Владимир Путин проголосует на выборах мэра Москвы онлайн. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«[Владимир Путин] будет голосовать на выборах мэра Москвы в онлайн-режиме», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что график у главы государства в день голосования будет напряженным.
Единый день голосования состоится 10 сентября. В 54 регионах страны пройдут 78 избирательных кампаний. По мнению Пескова, явка будет высокой, поскольку выборы становятся более удобными для граждан, в частности, совершенствуются технологии. Сами избиратели также проявляют высокую активность.
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