Путин проголосует на выборах мэра Москвы онлайн

Путин проголосует на выборах мэра Москвы онлайнм
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Президент России Владимир Путин и глава президентского совета Ливиии Мухаммед аль-Менфи во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, путин владимир
У президента будет напряженный график в день голосования Фото:
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Выборы-2023

Президент России Владимир Путин проголосует на выборах мэра Москвы онлайн. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«[Владимир Путин] будет голосовать на выборах мэра Москвы в онлайн-режиме», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что график у главы государства в день голосования будет напряженным.

Единый день голосования состоится 10 сентября. В 54 регионах страны пройдут 78 избирательных кампаний. По мнению Пескова, явка будет высокой, поскольку выборы становятся более удобными для граждан, в частности, совершенствуются технологии. Сами избиратели также проявляют высокую активность.

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Президент России Владимир Путин проголосует на выборах мэра Москвы онлайн. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «[Владимир Путин] будет голосовать на выборах мэра Москвы в онлайн-режиме», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что график у главы государства в день голосования будет напряженным. Единый день голосования состоится 10 сентября. В 54 регионах страны пройдут 78 избирательных кампаний. По мнению Пескова, явка будет высокой, поскольку выборы становятся более удобными для граждан, в частности, совершенствуются технологии. Сами избиратели также проявляют высокую активность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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