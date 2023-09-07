В фонде Путина рассказали, какие льготы положены свердловским участникам СВО

Свердловских участников СВО бесплатно обеспечат протезами

07 сентября 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

Участники СВО могут получить профобучение и допобразование за счет средств работодателя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие, принимавшие участие в специальной военной операции (в том числе призванные по мобилизации), могут получить статус ветерана боевых действий и соответствующие социальные гарантии. Об этом URA.RU рассказали в свердловском отделении государственного фонда «Защитники Отечества». Свердловские участники СВО могут получить следующие дополнительные льготы: Льготы по пенсионному обеспечению;

Компенсация 50% расходов на оплату жилых помещений;

Первоочередная установка квартирного телефона;

Преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или огородных земельных участков;

После выхода на пенсию — сохранение права на получение медпомощи в медицинских организациях, к которым указанные граждане были прикреплены во время работы;

Обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями;

Использование ежегодного отпуска в удобное время, а также предоставление отпуска без сохранения зарплаты сроком до 35 календарных дней в году;

Преимущественное пользование всеми видами услуг организаций связи, культуры и спорта, внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта;

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя. Если на момент мобилизации гражданин уже имеет статус ветерана боевых действий, то он продолжит получать такие льготы во время службы. Оформить удостоверение ветерана боевых действий можно как с момента начала участия в специальной военной операции, так и в любое время в последующем. Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области подвели первые итоги работы созданного президентом РФ Владимиром Путиным для участников спецоперации фонда «Защитники Отечества». С 1 июня специалисты новой структуры приняли 4234 обращения от военных и членов их семей.

Военнослужащие, принимавшие участие в специальной военной операции (в том числе призванные по мобилизации), могут получить статус ветерана боевых действий и соответствующие социальные гарантии. Об этом URA.RU рассказали в свердловском отделении государственного фонда «Защитники Отечества». Свердловские участники СВО могут получить следующие дополнительные льготы: Если на момент мобилизации гражданин уже имеет статус ветерана боевых действий, то он продолжит получать такие льготы во время службы. Оформить удостоверение ветерана боевых действий можно как с момента начала участия в специальной военной операции, так и в любое время в последующем. Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области подвели первые итоги работы созданного президентом РФ Владимиром Путиным для участников спецоперации фонда «Защитники Отечества». С 1 июня специалисты новой структуры приняли 4234 обращения от военных и членов их семей.