07 сентября 2023

Жительница челябинского района украла у свекрови 350 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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На украденные злоумышленницей деньги 62-летняя потерпевшая хотела приобрести машину Фото:

Ранее судимая 36-летняя жительница Еманжелинского района Челябинской области украла у свекрови 350 тысяч рублей. На похищенные деньги 62-летняя потерпевшая хотела приобрести машину, рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские проанализировали поступившую информацию, установили круг подозреваемых лиц и задержали 36-летнюю местную жительницу, проживающую совместно с сыном потерпевшей. Украденные 350 тысяч рублей 62-летняя женщина собралась потратить на покупку машины», — сообщили в пресс-службе.

Как рассказали в пресс-службе, полицейские нашли злоумышленницу после установления определенного круга лиц, вероятно, причастных к преступлению. Выяснилось, что ночью подозреваемая пробралась в квартиру к пенсионерке и похитила 350 тысяч рублей. К моменту задержания злоумышленница потратила 183 тысячи рублей.

В отношении неработающей раннее судимой жительницы Еманжелинска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в», части 3 статьи 158 УК РФ (Кража). На данный момент она находится в изоляторе временного содержания.

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Ранее судимая 36-летняя жительница Еманжелинского района Челябинской области украла у свекрови 350 тысяч рублей. На похищенные деньги 62-летняя потерпевшая хотела приобрести машину, рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области. «В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские проанализировали поступившую информацию, установили круг подозреваемых лиц и задержали 36-летнюю местную жительницу, проживающую совместно с сыном потерпевшей. Украденные 350 тысяч рублей 62-летняя женщина собралась потратить на покупку машины», — сообщили в пресс-службе. Как рассказали в пресс-службе, полицейские нашли злоумышленницу после установления определенного круга лиц, вероятно, причастных к преступлению. Выяснилось, что ночью подозреваемая пробралась в квартиру к пенсионерке и похитила 350 тысяч рублей. К моменту задержания злоумышленница потратила 183 тысячи рублей. В отношении неработающей раннее судимой жительницы Еманжелинска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в», части 3 статьи 158 УК РФ (Кража). На данный момент она находится в изоляторе временного содержания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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