Сургутский театр покажет спектакли на сцене в Дагестане

13 сентября 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

Сургутский театр покажет спектакли на сцене Лезгинского театра в Дербенте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сургутский музыкально-драматический театр приедет с гастролями в Дербент. Об этом URU.RU рассказала специалист по связям с общественностью коллектива Мария Епанешникова. «В процессе подготовки к гастролям в Дербенте у команды стоит задача адаптировать спектакли к показам на большой сцене. На гастроли поедет команда в составе около 20 человек. Спектакли, которые мы представим, рассчитаны на разную публику — и для детей, и для взрослых», — рассказала Епанешникова. Показы спектаклей пройдут в рамках межрегиональной программы «Большие гастроли». Зрителям покажут сказку «Ежик в тумане» и моноспектакль «Чернобыльская молитва». Также музыканты выступят с концертным квартирником вместе с финалисткой шоу «Голос» Аленой Поль. «Спектакли выбирали не слишком длительные по продолжительности, а также не очень затратные для перевозки реквизита. Мы постарались взять что-то универсальное, так как впервые едем в Дагестан», — отметил специалист по связям с общественностью. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Сургута раскупили билеты на премьерный спектакль городского театра. Сургутский музыкально-драматический театр готовит к премьере осеннего театрального сезона спектакль «Онегин».

Сургутский музыкально-драматический театр приедет с гастролями в Дербент. Об этом URU.RU рассказала специалист по связям с общественностью коллектива Мария Епанешникова. «В процессе подготовки к гастролям в Дербенте у команды стоит задача адаптировать спектакли к показам на большой сцене. На гастроли поедет команда в составе около 20 человек. Спектакли, которые мы представим, рассчитаны на разную публику — и для детей, и для взрослых», — рассказала Епанешникова. Показы спектаклей пройдут в рамках межрегиональной программы «Большие гастроли». Зрителям покажут сказку «Ежик в тумане» и моноспектакль «Чернобыльская молитва». Также музыканты выступят с концертным квартирником вместе с финалисткой шоу «Голос» Аленой Поль. «Спектакли выбирали не слишком длительные по продолжительности, а также не очень затратные для перевозки реквизита. Мы постарались взять что-то универсальное, так как впервые едем в Дагестан», — отметил специалист по связям с общественностью. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Сургута раскупили билеты на премьерный спектакль городского театра. Сургутский музыкально-драматический театр готовит к премьере осеннего театрального сезона спектакль «Онегин».