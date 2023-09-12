12 сентября 2023

Сургутский театр покажет спектакли на сцене в Дагестане

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутский театр покажет спектакли на сцене Лезгинского театра в Дербенте Фото:

Сургутский музыкально-драматический театр приедет с гастролями в Дербент. Об этом URU.RU рассказала специалист по связям с общественностью коллектива Мария Епанешникова.

«В процессе подготовки к гастролям в Дербенте у команды стоит задача адаптировать спектакли к показам на большой сцене. На гастроли поедет команда в составе около 20 человек. Спектакли, которые мы представим, рассчитаны на разную публику — и для детей, и для взрослых», — рассказала Епанешникова.

Показы спектаклей пройдут в рамках межрегиональной программы «Большие гастроли». Зрителям покажут сказку «Ежик в тумане» и моноспектакль «Чернобыльская молитва». Также музыканты выступят с концертным квартирником вместе с финалисткой шоу «Голос» Аленой Поль. «Спектакли выбирали не слишком длительные по продолжительности, а также не очень затратные для перевозки реквизита. Мы постарались взять что-то универсальное, так как впервые едем в Дагестан», — отметил специалист по связям с общественностью.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Сургута раскупили билеты на премьерный спектакль городского театра. Сургутский музыкально-драматический театр готовит к премьере осеннего театрального сезона спектакль «Онегин».

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Сургутский музыкально-драматический театр приедет с гастролями в Дербент. Об этом URU.RU рассказала специалист по связям с общественностью коллектива Мария Епанешникова. «В процессе подготовки к гастролям в Дербенте у команды стоит задача адаптировать спектакли к показам на большой сцене. На гастроли поедет команда в составе около 20 человек. Спектакли, которые мы представим, рассчитаны на разную публику — и для детей, и для взрослых», — рассказала Епанешникова. Показы спектаклей пройдут в рамках межрегиональной программы «Большие гастроли». Зрителям покажут сказку «Ежик в тумане» и моноспектакль «Чернобыльская молитва». Также музыканты выступят с концертным квартирником вместе с финалисткой шоу «Голос» Аленой Поль. «Спектакли выбирали не слишком длительные по продолжительности, а также не очень затратные для перевозки реквизита. Мы постарались взять что-то универсальное, так как впервые едем в Дагестан», — отметил специалист по связям с общественностью. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Сургута раскупили билеты на премьерный спектакль городского театра. Сургутский музыкально-драматический театр готовит к премьере осеннего театрального сезона спектакль «Онегин».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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