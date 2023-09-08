В центре Челябинска ограничат движение транспорта из-за проведения марафона. Карта

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Забег сторонников Ройзмана . Екатеринбург, спортсмены, спорт, забег, бег, любители бега
Движение будет перекрыто 10 сентября с 6:00 до 15:00 Фото:

В Челябинске 10 сентября с 6:00 до 15:00 по проспекту Ленина ограничат движение транспорта из-за проведения всероссийского марафона. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«На время проведения челябинского марафона 10 сентября с 6:00 до 15:00 в центре города будет закрыто движение транспорта. Движение будет полностью закрыто по проспекту Ленина от Цвиллинга до Лесопарковой, по дороге через городской бор от Лесопарковой до Худякова», — сообщили в пресс-службе.

В службе перевозчика попросили учитывать ограничения и планировать поездку заблаговременно. О том, как будет ходить общественный транспорт, в ведомстве сообщат дополнительно.

Движение будет полностью закрыто по проспекту Ленина от Цвиллинга до Лесопарковой, по дороге через городской бор от Лесопарковой до Худякова
Движение будет полностью закрыто по проспекту Ленина от Цвиллинга до Лесопарковой, по дороге через городской бор от Лесопарковой до Худякова

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В Челябинске 10 сентября с 6:00 до 15:00 по проспекту Ленина ограничат движение транспорта из-за проведения всероссийского марафона. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. «На время проведения челябинского марафона 10 сентября с 6:00 до 15:00 в центре города будет закрыто движение транспорта. Движение будет полностью закрыто по проспекту Ленина от Цвиллинга до Лесопарковой, по дороге через городской бор от Лесопарковой до Худякова», — сообщили в пресс-службе. В службе перевозчика попросили учитывать ограничения и планировать поездку заблаговременно. О том, как будет ходить общественный транспорт, в ведомстве сообщат дополнительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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