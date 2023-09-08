В Челябинске 10 сентября с 6:00 до 15:00 по проспекту Ленина ограничат движение транспорта из-за проведения всероссийского марафона. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
«На время проведения челябинского марафона 10 сентября с 6:00 до 15:00 в центре города будет закрыто движение транспорта. Движение будет полностью закрыто по проспекту Ленина от Цвиллинга до Лесопарковой, по дороге через городской бор от Лесопарковой до Худякова», — сообщили в пресс-службе.
В службе перевозчика попросили учитывать ограничения и планировать поездку заблаговременно. О том, как будет ходить общественный транспорт, в ведомстве сообщат дополнительно.
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