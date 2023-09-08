08 сентября 2023
07 сентября 2023

Медуниверситет требует 32 миллиона рублей с корпорации развития Пермского края

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Медуниверситет предъявил многомиллионный иск корпорации развития Пермского края Фото:

Пермский государственный медицинский университет (ПГМУ) имени академика Е. А. Вагнера взыскивает 32 миллиона рублей с «Корпорации развития Пермского края». Информация об этом содержится в судебных документах.

«Пермский государственный медицинский университет имени академика Е. А. Вагнера взыскивает 32 миллиона 868 тысяч рублей неустойки с АО „Корпорация развития Пермского края“. Судебное заседание назначено на 18 октября в Перми», — указано в материалах, опубликованных на сайте арбитражного суда Пермского края.

Истец и ответчик должны подготовить необходимые для судебного разбирательства документы в срок до 29 сентября. Суть финансовых претензий медуниверситета к «Корпорации развития Пермского края» в иске не указана.

Ранее АО «Корпорация развития Пермского края» заключило инвестиционное соглашение с Пермским государственным медицинским университетом (ПГМУ) имени академика Е. А. Вагнера в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. По мнению ректора вуза, это соглашение было беспрецедентно в России.

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Пермский государственный медицинский университет (ПГМУ) имени академика Е. А. Вагнера взыскивает 32 миллиона рублей с «Корпорации развития Пермского края». Информация об этом содержится в судебных документах. «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е. А. Вагнера взыскивает 32 миллиона 868 тысяч рублей неустойки с АО „Корпорация развития Пермского края“. Судебное заседание назначено на 18 октября в Перми», — указано в материалах, опубликованных на сайте арбитражного суда Пермского края. Истец и ответчик должны подготовить необходимые для судебного разбирательства документы в срок до 29 сентября. Суть финансовых претензий медуниверситета к «Корпорации развития Пермского края» в иске не указана. Ранее АО «Корпорация развития Пермского края» заключило инвестиционное соглашение с Пермским государственным медицинским университетом (ПГМУ) имени академика Е. А. Вагнера в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. По мнению ректора вуза, это соглашение было беспрецедентно в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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