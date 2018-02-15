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Главные новости Пермского края
22:45  15 февраля 2018 0

Пермский медуниверситет получит новое здание благодаря беспрецедентному документу. ФОТО

В таком состоянии сейчас находится здание медуниверситета на КрисановаФото: Google Maps

АО «Корпорация развития Пермского края» заключило инвестиционное соглашение с Пермским государственным медицинским университетом (ПГМУ) имени академика Е.А. Вагнера в рамках Российского инвестиционного форума — 2018 в Сочи. Как отметила ректор вуза Ирина Корюкина, это соглашение беспрецедентно в РФ.

Договор, заключенный в результате государственно-частного партнерства (ГЧП), подразумевает реконструкцию ветхого двухэтажного корпуса университета, расположенного в Перми на улице Крисанова, 22. На этом месте в 2023 году появится новое семиэтажное здание, два этажа которого будут переданы ПГМУ им. Вагнера под учебные классы IT-направлений, пояснили в учебном заведении.

«Для государственных вузов страны существует запрет на реализацию инвестиционных проектов, при этом у каждого вуза есть потребность в реконструкции ветхих корпусов. Сегодняшнее подписание инвестконтракта создало прецедент в России. Нашим путем теперь смогут пройти все вузы страны», — подчеркнула Корюкина. Инициировало заключение соглашения в формате ГЧП Министерство здравоохранения РФ. Пермский край таким образом протестирует «пилотный» федеральный проект.

Ксения Томашова
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