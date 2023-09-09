09 сентября 2023
08 сентября 2023

В Пермском крае избирком раскрыл данные о явке на голосование

В Пермском крае средняя явка на выборах превысила 10 процентов
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы в ЕГД. Екатеринбург , кабинка для голосования, участок голосования, избирательный участок1262
Средняя явка на выборах в Прикамье превысила 10% Фото:
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Выборы-2023

В Пермском крае средняя явка избирателей к утру 10 сентября превысила 10%. Информация об этом опубликована в telegram-канале региональной избирательной комиссии.

«Утро 10 сентября средняя явка избирателей в регионе составляет 10,44%. Проголосовали 26 тысяч 161 человек», — сообщил избирком.

Уточняется, что явка на довыборах депутата регионального Заксобрания по округу №17 составила — 9,51%, в Пермскую гордуму по округу №5 — 6,44%. Избиратели голосуют на выборах думы Горнозаводского (11,75%), Кизеловского (14,11%), Краснокамского (8,69%), Оханского (18,81%) и Чайковского городских округов (12,17%).

По данным избиркома, все 215 избирательных участков, задействованных в выборах, будут работать 10 сентября с 8 часов утра до 20 часов вечера. Также до 20 часов продолжится дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Ранее на утро 9 сентября явка избирателей в Пермском крае составила 4,56%. Проголосовали 11 тысяч 415 человек.

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В Пермском крае средняя явка избирателей к утру 10 сентября превысила 10%. Информация об этом опубликована в telegram-канале региональной избирательной комиссии. «Утро 10 сентября средняя явка избирателей в регионе составляет 10,44%. Проголосовали 26 тысяч 161 человек», — сообщил избирком. Уточняется, что явка на довыборах депутата регионального Заксобрания по округу №17 составила — 9,51%, в Пермскую гордуму по округу №5 — 6,44%. Избиратели голосуют на выборах думы Горнозаводского (11,75%), Кизеловского (14,11%), Краснокамского (8,69%), Оханского (18,81%) и Чайковского городских округов (12,17%). По данным избиркома, все 215 избирательных участков, задействованных в выборах, будут работать 10 сентября с 8 часов утра до 20 часов вечера. Также до 20 часов продолжится дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Ранее на утро 9 сентября явка избирателей в Пермском крае составила 4,56%. Проголосовали 11 тысяч 415 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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