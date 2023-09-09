В Пермском крае избирком раскрыл данные о явке на голосование

В Пермском крае средняя явка на выборах превысила 10 процентов

10 сентября 2023 в 09:59 Размер текста - 17 +

Средняя явка на выборах в Прикамье превысила 10% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 В Пермском крае средняя явка избирателей к утру 10 сентября превысила 10%. Информация об этом опубликована в telegram-канале региональной избирательной комиссии. «Утро 10 сентября средняя явка избирателей в регионе составляет 10,44%. Проголосовали 26 тысяч 161 человек», — сообщил избирком. Уточняется, что явка на довыборах депутата регионального Заксобрания по округу №17 составила — 9,51%, в Пермскую гордуму по округу №5 — 6,44%. Избиратели голосуют на выборах думы Горнозаводского (11,75%), Кизеловского (14,11%), Краснокамского (8,69%), Оханского (18,81%) и Чайковского городских округов (12,17%). По данным избиркома, все 215 избирательных участков, задействованных в выборах, будут работать 10 сентября с 8 часов утра до 20 часов вечера. Также до 20 часов продолжится дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Ранее на утро 9 сентября явка избирателей в Пермском крае составила 4,56%. Проголосовали 11 тысяч 415 человек.

В Пермском крае средняя явка избирателей к утру 10 сентября превысила 10%. Информация об этом опубликована в telegram-канале региональной избирательной комиссии. «Утро 10 сентября средняя явка избирателей в регионе составляет 10,44%. Проголосовали 26 тысяч 161 человек», — сообщил избирком. Уточняется, что явка на довыборах депутата регионального Заксобрания по округу №17 составила — 9,51%, в Пермскую гордуму по округу №5 — 6,44%. Избиратели голосуют на выборах думы Горнозаводского (11,75%), Кизеловского (14,11%), Краснокамского (8,69%), Оханского (18,81%) и Чайковского городских округов (12,17%). По данным избиркома, все 215 избирательных участков, задействованных в выборах, будут работать 10 сентября с 8 часов утра до 20 часов вечера. Также до 20 часов продолжится дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Ранее на утро 9 сентября явка избирателей в Пермском крае составила 4,56%. Проголосовали 11 тысяч 415 человек.