Моор похвалил губернатора Артюхова за сохранение традиций

Губернатор Александр Моор озвучил заслуги главы ЯНАО Дмитрия Артюхова на церемонии его вступления в должность. Тюменский губернатор отметил, что главная заслуга Артюхова в том, что ему удалось завоевать симпатии людей и сохранить управленческие традиции предшественников.
«Мне в вас импонирует то, что вы сохранили преемственность и лучшие традиции ямальской управленческой школы. Вы очень достойно, с уважением сохраняете все, что до вас сделали предшественники: Юрий Васильевич (Неелов), Дмитрий Николаевич (Кобылкин). Но при этом смело, с упорством и настойчивостью идете в реализацию новых проектов», — заявил Александр Моор.
Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов был официально избран губернатором ЯНАО. Это будет его второй срок на этому посту.
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