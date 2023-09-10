Моор похвалил губернатора Артюхова за сохранение традиций

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Форум преподавателей истории. Тюмень , моор александр
Александр Моор отметил заслуги Артюхова на его церемонии вступления в должность Фото:

Губернатор Александр Моор озвучил заслуги главы ЯНАО Дмитрия Артюхова на церемонии его вступления в должность. Тюменский губернатор отметил, что главная заслуга Артюхова в том, что ему удалось завоевать симпатии людей и сохранить управленческие традиции предшественников.

«Мне в вас импонирует то, что вы сохранили преемственность и лучшие традиции ямальской управленческой школы. Вы очень достойно, с уважением сохраняете все, что до вас сделали предшественники: Юрий Васильевич (Неелов), Дмитрий Николаевич (Кобылкин). Но при этом смело, с упорством и настойчивостью идете в реализацию новых проектов», — заявил Александр Моор.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов был официально избран губернатором ЯНАО. Это будет его второй срок на этому посту.

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Губернатор Александр Моор озвучил заслуги главы ЯНАО Дмитрия Артюхова на церемонии его вступления в должность. Тюменский губернатор отметил, что главная заслуга Артюхова в том, что ему удалось завоевать симпатии людей и сохранить управленческие традиции предшественников. «Мне в вас импонирует то, что вы сохранили преемственность и лучшие традиции ямальской управленческой школы. Вы очень достойно, с уважением сохраняете все, что до вас сделали предшественники: Юрий Васильевич (Неелов), Дмитрий Николаевич (Кобылкин). Но при этом смело, с упорством и настойчивостью идете в реализацию новых проектов», — заявил Александр Моор. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов был официально избран губернатором ЯНАО. Это будет его второй срок на этому посту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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