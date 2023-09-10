Моор похвалил губернатора Артюхова за сохранение традиций

10 сентября 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

Александр Моор отметил заслуги Артюхова на его церемонии вступления в должность Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Александр Моор озвучил заслуги главы ЯНАО Дмитрия Артюхова на церемонии его вступления в должность. Тюменский губернатор отметил, что главная заслуга Артюхова в том, что ему удалось завоевать симпатии людей и сохранить управленческие традиции предшественников. «Мне в вас импонирует то, что вы сохранили преемственность и лучшие традиции ямальской управленческой школы. Вы очень достойно, с уважением сохраняете все, что до вас сделали предшественники: Юрий Васильевич (Неелов), Дмитрий Николаевич (Кобылкин). Но при этом смело, с упорством и настойчивостью идете в реализацию новых проектов», — заявил Александр Моор. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов был официально избран губернатором ЯНАО. Это будет его второй срок на этому посту.

Губернатор Александр Моор озвучил заслуги главы ЯНАО Дмитрия Артюхова на церемонии его вступления в должность. Тюменский губернатор отметил, что главная заслуга Артюхова в том, что ему удалось завоевать симпатии людей и сохранить управленческие традиции предшественников. «Мне в вас импонирует то, что вы сохранили преемственность и лучшие традиции ямальской управленческой школы. Вы очень достойно, с уважением сохраняете все, что до вас сделали предшественники: Юрий Васильевич (Неелов), Дмитрий Николаевич (Кобылкин). Но при этом смело, с упорством и настойчивостью идете в реализацию новых проектов», — заявил Александр Моор. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов был официально избран губернатором ЯНАО. Это будет его второй срок на этому посту.