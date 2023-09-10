В Челябинске земельные участки бесплатно получили 50 многодетных семей

11 сентября 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

В Челябинске 92 семьи многодетные улучшили семейные условия Фото: Игорь Меркулов © URA.RU С начала 2023 года мэрия Челябинска выделила многодетным семьям 50 бесплатных земельных участков, 42 многодетные семьи вместо земель получили денежную компенсацию. Об этом 11 сентября на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой сообщила вице-мэр города по правовым вопросам Надежда Рыльская. «С начала 2023 года предоставлено 50 земельных участков многодетных семьям, имеющим право на бесплатное предоставление и 42 многодетные семьи получили социальную выплату взамен бесплатного предоставления земельного участка. Таким образом 92 семьи улучшили семейные условия», — рассказала Рыльская. Также, по словам Рыльской, в рамках переселения из жилищного фонда с января 2023 года переселены 111 человек. Площадь расселения составила 1 654 квадратных метра. На данный момент в работе находятся документы на переселение еще двух семей.

С начала 2023 года мэрия Челябинска выделила многодетным семьям 50 бесплатных земельных участков, 42 многодетные семьи вместо земель получили денежную компенсацию. Об этом 11 сентября на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой сообщила вице-мэр города по правовым вопросам Надежда Рыльская. «С начала 2023 года предоставлено 50 земельных участков многодетных семьям, имеющим право на бесплатное предоставление и 42 многодетные семьи получили социальную выплату взамен бесплатного предоставления земельного участка. Таким образом 92 семьи улучшили семейные условия», — рассказала Рыльская. Также, по словам Рыльской, в рамках переселения из жилищного фонда с января 2023 года переселены 111 человек. Площадь расселения составила 1 654 квадратных метра. На данный момент в работе находятся документы на переселение еще двух семей.