10 сентября 2023

В Челябинске земельные участки бесплатно получили 50 многодетных семей

© Служба новостей «URA.RU»
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Незаконные выделения земельных участков под строительство в Кетовском районе. Лесниковский сельсовет, водоохранная зона, место под застройку, кетовский район, лесной массив
В Челябинске 92 семьи многодетные улучшили семейные условия Фото:

С начала 2023 года мэрия Челябинска выделила многодетным семьям 50 бесплатных земельных участков, 42 многодетные семьи вместо земель получили денежную компенсацию. Об этом 11 сентября на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой сообщила вице-мэр города по правовым вопросам Надежда Рыльская.

«С начала 2023 года предоставлено 50 земельных участков многодетных семьям, имеющим право на бесплатное предоставление и 42 многодетные семьи получили социальную выплату взамен бесплатного предоставления земельного участка. Таким образом 92 семьи улучшили семейные условия», — рассказала Рыльская.

Также, по словам Рыльской, в рамках переселения из жилищного фонда с января 2023 года переселены 111 человек. Площадь расселения составила 1 654 квадратных метра. На данный момент в работе находятся документы на переселение еще двух семей.

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С начала 2023 года мэрия Челябинска выделила многодетным семьям 50 бесплатных земельных участков, 42 многодетные семьи вместо земель получили денежную компенсацию. Об этом 11 сентября на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой сообщила вице-мэр города по правовым вопросам Надежда Рыльская. «С начала 2023 года предоставлено 50 земельных участков многодетных семьям, имеющим право на бесплатное предоставление и 42 многодетные семьи получили социальную выплату взамен бесплатного предоставления земельного участка. Таким образом 92 семьи улучшили семейные условия», — рассказала Рыльская. Также, по словам Рыльской, в рамках переселения из жилищного фонда с января 2023 года переселены 111 человек. Площадь расселения составила 1 654 квадратных метра. На данный момент в работе находятся документы на переселение еще двух семей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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