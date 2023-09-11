В Пермском крае началась подготовка к новым выборам

«Единая Россия» в ближайшее время откроет штаб общественной поддержки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Реготделение «Единой России» начало подготовку к муниципальным выборам в сентябре 2024 года, а также к выборам президента в марте 2024 года. Об этом заявил на пресс-конференции секретарь реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев. В Пермском крае в следующем году будут выбирать депутатов почти в 20 муниципалитетах.

«Мы начинаем готовиться к следующему выборному циклу, в 2024 году, и к главным выборам страны — выборам президента, которые пройдут в марте 2024 года. Мы понимаем, что „Единая Россия“ — основная политическая сила, которая будет участвовать в этих выборах», — передает слова Григорьева корреспондент URA.RU.

По словам Григорьева, в ближайшее время в Перми заработает штаб общественной поддержки. Почти все готово, но, отметил секретарь реготделения, есть технические сложности. И к решению этого технического вопроса партия подходит очень серьезно. «Готовы люди, готова структура. Сейчас мы ждем анализ опыта тех регионов, где уже созданы такие штабы в рамках выборов в региональные парламенты, выборов губернатора. Лучшие решения возьмем на вооружение», — отметил Вячеслав Григорьев.