В новом челябинском троллейбусе вводят плату за проезд

На маршрутах троллейбуса № 19 в Челябинске вводят плату за проезд. Как сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, в новых троллейбусах производства компании «Синара» 13 сентября завершится полуторанедельная акция.
«С 13 сентября проезд в троллейбусе маршрута № 19 станет платным. Оплатить проезд можно будет несколькими способами», — рассказали в миндоре.
К оплате через валидаторы будут принимать банковские, транспортные и социальные карты с доплатой и без нее. Челябинцев попросили своевременно и правильно оплачивать проезд.
Акция действовала с 1 сентября. Все последние дни на десяти новых машинах можно было совершать поездки от улицы Лесопарковая до поселка Первоозерный бесплатно.
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