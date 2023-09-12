В новом челябинском троллейбусе вводят плату за проезд

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Новый красный троллейбус Синара. Челябинск, троллейбус, общественный транспорт, остановка общественного транспорта, пассажиры, городской транспорт, красный троллейбус, новый троллейбус синара
Внести оплату можно будет несколькими способами Фото:

На маршрутах троллейбуса № 19 в Челябинске вводят плату за проезд. Как сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, в новых троллейбусах производства компании «Синара» 13 сентября завершится полуторанедельная акция.

«С 13 сентября проезд в троллейбусе маршрута № 19 станет платным. Оплатить проезд можно будет несколькими способами», — рассказали в миндоре.

К оплате через валидаторы будут принимать банковские, транспортные и социальные карты с доплатой и без нее. Челябинцев попросили своевременно и правильно оплачивать проезд.

Акция действовала с 1 сентября. Все последние дни на десяти новых машинах можно было совершать поездки от улицы Лесопарковая до поселка Первоозерный бесплатно.

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На маршрутах троллейбуса № 19 в Челябинске вводят плату за проезд. Как сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, в новых троллейбусах производства компании «Синара» 13 сентября завершится полуторанедельная акция. «С 13 сентября проезд в троллейбусе маршрута № 19 станет платным. Оплатить проезд можно будет несколькими способами», — рассказали в миндоре. К оплате через валидаторы будут принимать банковские, транспортные и социальные карты с доплатой и без нее. Челябинцев попросили своевременно и правильно оплачивать проезд. Акция действовала с 1 сентября. Все последние дни на десяти новых машинах можно было совершать поездки от улицы Лесопарковая до поселка Первоозерный бесплатно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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