В новом челябинском троллейбусе вводят плату за проезд

Внести оплату можно будет несколькими способами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На маршрутах троллейбуса № 19 в Челябинске вводят плату за проезд. Как сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, в новых троллейбусах производства компании «Синара» 13 сентября завершится полуторанедельная акция.

«С 13 сентября проезд в троллейбусе маршрута № 19 станет платным. Оплатить проезд можно будет несколькими способами», — рассказали в миндоре.

К оплате через валидаторы будут принимать банковские, транспортные и социальные карты с доплатой и без нее. Челябинцев попросили своевременно и правильно оплачивать проезд.

Акция действовала с 1 сентября. Все последние дни на десяти новых машинах можно было совершать поездки от улицы Лесопарковая до поселка Первоозерный бесплатно.