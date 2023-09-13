Под Луганском в части спецгруппы, которая подведомственна Центральному военному округу, появились котенок и щенок. Питомцы стали не просто друзьями, но и психологической отдушиной для бойцов, которые находятся близ передовой. О том, как солдаты заботятся о животных, URA.RU рассказал один из военных.
«Котенок сам прибился к части, вышел из леса. За рыжую окраску его прозвали Лисой, хоть это и кот. Бойцы отмыли малыша, заботятся о нем, кормят, играют. Для ребят это не просто питомец — он дарит им большую радость, напоминает о доме», — рассказал военнослужащий, который побывал в лагере бойцов.
Котенок оказался не робкого десятка: он шустро лазает по деревьям и ловит мышей. А незадолго до Лисы в части приютили и щенка. «В городе ощенилась собака, гражданские не хотели брать, а бойцы взяли — не пропадать же ему», — объяснил собеседник агентства.
Когда бойцы отправляются на первую линию фронта, своих любимцев они оставляют в тылу, на попечении товарищей. Ранее челябинские танкисты спасли раненого щенка, оказавшегося под завалами на передовой. Его выходили и дали позывной «Пуля».
Под Луганском в части спецгруппы, которая подведомственна Центральному военному округу, появились котенок и щенок. Питомцы стали не просто друзьями, но и психологической отдушиной для бойцов, которые находятся близ передовой. О том, как солдаты заботятся о животных, URA.RU рассказал один из военных. «Котенок сам прибился к части, вышел из леса. За рыжую окраску его прозвали Лисой, хоть это и кот. Бойцы отмыли малыша, заботятся о нем, кормят, играют. Для ребят это не просто питомец — он дарит им большую радость, напоминает о доме», — рассказал военнослужащий, который побывал в лагере бойцов. Котенок оказался не робкого десятка: он шустро лазает по деревьям и ловит мышей. А незадолго до Лисы в части приютили и щенка. «В городе ощенилась собака, гражданские не хотели брать, а бойцы взяли — не пропадать же ему», — объяснил собеседник агентства. Когда бойцы отправляются на первую линию фронта, своих любимцев они оставляют в тылу, на попечении товарищей. Ранее челябинские танкисты спасли раненого щенка, оказавшегося под завалами на передовой. Его выходили и дали позывной «Пуля».