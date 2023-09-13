В части бойцов ЦВО под Луганском появились малыши. Фото, видео

Солдаты на СВО приютили в части котенка и щенка
© Служба новостей «URA.RU»
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Кот, найденный на стадионе Лужники во время полуфинала ЧМ-2018 по футболу. Москва, кошка, сон, кот, котенок
В военной части бездомные детеныши получили и крышу над головой, и еду, и любовь (архивное фото) Фото:

Под Луганском в части спецгруппы, которая подведомственна Центральному военному округу, появились котенок и щенок. Питомцы стали не просто друзьями, но и психологической отдушиной для бойцов, которые находятся близ передовой. О том, как солдаты заботятся о животных, URA.RU рассказал один из военных.

«Котенок сам прибился к части, вышел из леса. За рыжую окраску его прозвали Лисой, хоть это и кот. Бойцы отмыли малыша, заботятся о нем, кормят, играют. Для ребят это не просто питомец — он дарит им большую радость, напоминает о доме», — рассказал военнослужащий, который побывал в лагере бойцов.

Котенок оказался не робкого десятка: он шустро лазает по деревьям и ловит мышей. А незадолго до Лисы в части приютили и щенка. «В городе ощенилась собака, гражданские не хотели брать, а бойцы взяли — не пропадать же ему», — объяснил собеседник агентства.

Когда бойцы отправляются на первую линию фронта, своих любимцев они оставляют в тылу, на попечении товарищей. Ранее челябинские танкисты спасли раненого щенка, оказавшегося под завалами на передовой. Его выходили и дали позывной «Пуля».

Бойцы заботятся о своих маленьких друзьях
Бойцы заботятся о своих маленьких друзьях
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Лиса приблудился к военной части из леса
Лиса приблудился к военной части из леса
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У солдат котенок обрел свой дом
У солдат котенок обрел свой дом
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Питомцы дарят бойцам свою любовь и тепло
Питомцы дарят бойцам свою любовь и тепло
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Маленький котик оказался с характером
Маленький котик оказался с характером
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Котенок Лиса быстро стал любимцем всей части
Котенок Лиса быстро стал любимцем всей части
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Под Луганском в части спецгруппы, которая подведомственна Центральному военному округу, появились котенок и щенок. Питомцы стали не просто друзьями, но и психологической отдушиной для бойцов, которые находятся близ передовой. О том, как солдаты заботятся о животных, URA.RU рассказал один из военных. «Котенок сам прибился к части, вышел из леса. За рыжую окраску его прозвали Лисой, хоть это и кот. Бойцы отмыли малыша, заботятся о нем, кормят, играют. Для ребят это не просто питомец — он дарит им большую радость, напоминает о доме», — рассказал военнослужащий, который побывал в лагере бойцов. Котенок оказался не робкого десятка: он шустро лазает по деревьям и ловит мышей. А незадолго до Лисы в части приютили и щенка. «В городе ощенилась собака, гражданские не хотели брать, а бойцы взяли — не пропадать же ему», — объяснил собеседник агентства. Когда бойцы отправляются на первую линию фронта, своих любимцев они оставляют в тылу, на попечении товарищей. Ранее челябинские танкисты спасли раненого щенка, оказавшегося под завалами на передовой. Его выходили и дали позывной «Пуля».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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