В части бойцов ЦВО под Луганском появились малыши. Фото, видео

Солдаты на СВО приютили в части котенка и щенка

13 сентября 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

В военной части бездомные детеныши получили и крышу над головой, и еду, и любовь (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Под Луганском в части спецгруппы, которая подведомственна Центральному военному округу, появились котенок и щенок. Питомцы стали не просто друзьями, но и психологической отдушиной для бойцов, которые находятся близ передовой. О том, как солдаты заботятся о животных, URA.RU рассказал один из военных. «Котенок сам прибился к части, вышел из леса. За рыжую окраску его прозвали Лисой, хоть это и кот. Бойцы отмыли малыша, заботятся о нем, кормят, играют. Для ребят это не просто питомец — он дарит им большую радость, напоминает о доме», — рассказал военнослужащий, который побывал в лагере бойцов. Котенок оказался не робкого десятка: он шустро лазает по деревьям и ловит мышей. А незадолго до Лисы в части приютили и щенка. «В городе ощенилась собака, гражданские не хотели брать, а бойцы взяли — не пропадать же ему», — объяснил собеседник агентства. Когда бойцы отправляются на первую линию фронта, своих любимцев они оставляют в тылу, на попечении товарищей. Ранее челябинские танкисты спасли раненого щенка, оказавшегося под завалами на передовой. Его выходили и дали позывной «Пуля». Бойцы заботятся о своих маленьких друзьях Фото: читатель URA.RU Лиса приблудился к военной части из леса Фото: читатель URA.RU У солдат котенок обрел свой дом Фото: читатель URA.RU Питомцы дарят бойцам свою любовь и тепло Фото: читатель URA.RU Маленький котик оказался с характером Фото: читатель URA.RU Котенок Лиса быстро стал любимцем всей части Фото: читатель URA.RU

Под Луганском в части спецгруппы, которая подведомственна Центральному военному округу, появились котенок и щенок. Питомцы стали не просто друзьями, но и психологической отдушиной для бойцов, которые находятся близ передовой. О том, как солдаты заботятся о животных, URA.RU рассказал один из военных. «Котенок сам прибился к части, вышел из леса. За рыжую окраску его прозвали Лисой, хоть это и кот. Бойцы отмыли малыша, заботятся о нем, кормят, играют. Для ребят это не просто питомец — он дарит им большую радость, напоминает о доме», — рассказал военнослужащий, который побывал в лагере бойцов. Котенок оказался не робкого десятка: он шустро лазает по деревьям и ловит мышей. А незадолго до Лисы в части приютили и щенка. «В городе ощенилась собака, гражданские не хотели брать, а бойцы взяли — не пропадать же ему», — объяснил собеседник агентства. Когда бойцы отправляются на первую линию фронта, своих любимцев они оставляют в тылу, на попечении товарищей. Ранее челябинские танкисты спасли раненого щенка, оказавшегося под завалами на передовой. Его выходили и дали позывной «Пуля».