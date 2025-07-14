В Мурино лжеполицейские на «Мерсе» похитили гендиректора строительной компании: что известно

Похитивших гендиректора стройфирмы лжеполицейских задержали в Ленобласти
© Служба новостей «URA.RU»
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Молодые люди с поддельными удостоверениями полиции похитили мужчину в Ленобласти
Молодые люди с поддельными удостоверениями полиции похитили мужчину в Ленобласти Фото:

Двое лжеполицейских похитили мужчину, вытащив его из машины, а затем ранили ножом и затолкали в черный Mercedes. Это произошло в городе Мурино в Ленинградской области. Потерпевшим оказался гендиректор некой строительной компании. Также появилась неподтвержденная информация о пропаже его возлюбленной. При этом прошел слух о смерти обоих пропавших. В полиции возбудили план «Перехват» и вышли на след похитителей. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU. 

Похищение

Двое молодых людей на улице Шекспира предъявили мужчине поддельные удостоверения сотрудников уголовного розыска. При этом один из них якобы ранил мужчину ножом в руку. Жертву затолкали в черный автомобиль GLS200 Mercedes с архивными номерами, сообщил «Mash на Мойке» и источник 78.ru. 

Мужчиной оказался гендиректор строительной компании — этот пост он получил несколько месяцев назад. Вместе с двумя знакомыми он сидел в припаркованном Hyundai. По предварительной информации, могла пропасть также возлюбленная гендиректора, отметили в 78.ru. В telegram-каналах появилась информации о возможной смерти обоих похищенных.

План «Перехват»

В полицию обратился коллега похищенного — он подвозил гендиректора до дома и сидел в машине во время похищения. Правоохранители установили личности похитителей и ввели план «Перехват». 

Задержание

Ночью автомобиль был обнаружен в поселке Корабсельки, но ему удалось скрыться. В итоге лжеполицейских задержали в Красногвардейском районе. Похищенный мужчина жив и скоро будет давать показания.

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Двое лжеполицейских похитили мужчину, вытащив его из машины, а затем ранили ножом и затолкали в черный Mercedes. Это произошло в городе Мурино в Ленинградской области. Потерпевшим оказался гендиректор некой строительной компании. Также появилась неподтвержденная информация о пропаже его возлюбленной. При этом прошел слух о смерти обоих пропавших. В полиции возбудили план «Перехват» и вышли на след похитителей. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.  Похищение Двое молодых людей на улице Шекспира предъявили мужчине поддельные удостоверения сотрудников уголовного розыска. При этом один из них якобы ранил мужчину ножом в руку. Жертву затолкали в черный автомобиль GLS200 Mercedes с архивными номерами, сообщил «Mash на Мойке» и источник 78.ru.  Мужчиной оказался гендиректор строительной компании — этот пост он получил несколько месяцев назад. Вместе с двумя знакомыми он сидел в припаркованном Hyundai. По предварительной информации, могла пропасть также возлюбленная гендиректора, отметили в 78.ru. В telegram-каналах появилась информации о возможной смерти обоих похищенных. План «Перехват» В полицию обратился коллега похищенного — он подвозил гендиректора до дома и сидел в машине во время похищения. Правоохранители установили личности похитителей и ввели план «Перехват».  Задержание Ночью автомобиль был обнаружен в поселке Корабсельки, но ему удалось скрыться. В итоге лжеполицейских задержали в Красногвардейском районе. Похищенный мужчина жив и скоро будет давать показания.
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