В Челябинске вырос спрос на квартиры в новостройках

13 сентября 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

По сравнению с 2022 годом продажи новых квартир выросли на 40% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске спрос на квартиры в новостройках в сентябре 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 40%. Об этом рассказал URA.RU заместитель генерального директора по коммуникациям АПРИ «Флай Плэнинг» Олег Гришанков. «В Челябинске по сравнению с 2022 годом продажи новых квартир у ряда застройщиков выросли на 40%. Средняя цена данной недвижимости сейчас составляет 110 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщил Гришанков. По его словам, в Челябинске на первичном рынке жилья выгоднее всего приобретать однокомнатные и двухкомнатные квартиры. При этом чаще всего квартиры в новостройках в жилых комплексах, расположенных в 15 минутах езды от Челябинска, покупают семьи с одним и более детьми.

В Челябинске спрос на квартиры в новостройках в сентябре 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 40%. Об этом рассказал URA.RU заместитель генерального директора по коммуникациям АПРИ «Флай Плэнинг» Олег Гришанков. «В Челябинске по сравнению с 2022 годом продажи новых квартир у ряда застройщиков выросли на 40%. Средняя цена данной недвижимости сейчас составляет 110 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщил Гришанков. По его словам, в Челябинске на первичном рынке жилья выгоднее всего приобретать однокомнатные и двухкомнатные квартиры. При этом чаще всего квартиры в новостройках в жилых комплексах, расположенных в 15 минутах езды от Челябинска, покупают семьи с одним и более детьми.