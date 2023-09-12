12 сентября 2023

В Челябинске вырос спрос на квартиры в новостройках

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Строительство. Тюмень, ипотека, строительство дома, новостройки, строительство, стройка, многоэтажное строительство
По сравнению с 2022 годом продажи новых квартир выросли на 40% Фото:

В Челябинске спрос на квартиры в новостройках в сентябре 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 40%. Об этом рассказал URA.RU заместитель генерального директора по коммуникациям АПРИ «Флай Плэнинг» Олег Гришанков.

«В Челябинске по сравнению с 2022 годом продажи новых квартир у ряда застройщиков выросли на 40%. Средняя цена данной недвижимости сейчас составляет 110 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщил Гришанков.

По его словам, в Челябинске на первичном рынке жилья выгоднее всего приобретать однокомнатные и двухкомнатные квартиры. При этом чаще всего квартиры в новостройках в жилых комплексах, расположенных в 15 минутах езды от Челябинска, покупают семьи с одним и более детьми.

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В Челябинске спрос на квартиры в новостройках в сентябре 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 40%. Об этом рассказал URA.RU заместитель генерального директора по коммуникациям АПРИ «Флай Плэнинг» Олег Гришанков. «В Челябинске по сравнению с 2022 годом продажи новых квартир у ряда застройщиков выросли на 40%. Средняя цена данной недвижимости сейчас составляет 110 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщил Гришанков. По его словам, в Челябинске на первичном рынке жилья выгоднее всего приобретать однокомнатные и двухкомнатные квартиры. При этом чаще всего квартиры в новостройках в жилых комплексах, расположенных в 15 минутах езды от Челябинска, покупают семьи с одним и более детьми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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