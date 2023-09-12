В Челябинске вырос спрос на квартиры в новостройках

В Челябинске спрос на квартиры в новостройках в сентябре 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 40%. Об этом рассказал URA.RU заместитель генерального директора по коммуникациям АПРИ «Флай Плэнинг» Олег Гришанков.
«В Челябинске по сравнению с 2022 годом продажи новых квартир у ряда застройщиков выросли на 40%. Средняя цена данной недвижимости сейчас составляет 110 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщил Гришанков.
По его словам, в Челябинске на первичном рынке жилья выгоднее всего приобретать однокомнатные и двухкомнатные квартиры. При этом чаще всего квартиры в новостройках в жилых комплексах, расположенных в 15 минутах езды от Челябинска, покупают семьи с одним и более детьми.
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