12 сентября 2023

Молодой пермяк на Porshe Cayenne насмерть сбил пешехода. Видео

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После ДТП водитель, управлявший Porshe Cayenne, скрылся с места происшествия Фото:

В Пермском крае 20-летний водитель, управлявший Porshe Cayenne, насмерть сбил пешехода, который шел вдоль проезжей части. Об этом сообщает Госавтоинспекция села Карагай на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По информации полиции, ДТП произошло на 44-м километре автодороги Нытва-Кудымкар. Молодой человек с места происшествия скрылся.

«11 сентября около 23:30 со стороны села Карагай в направлении Кудымкара двигался автомобиль Porshe Cayenne под управлением 20-летнего водителя, который допустил наезд на пешехода 1979 года рождения. После этого, водитель с места дорожно-транспортного происшествия скрылся», — сообщил начальник Госавтоинспекции ОМВД «Карагайский» майор полиции Андрей Вяткин

Силовикам удалось установить местонахождение предполагаемого виновника ДТП. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, уточняются все обстоятельства случившегося.

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В Пермском крае 20-летний водитель, управлявший Porshe Cayenne, насмерть сбил пешехода, который шел вдоль проезжей части. Об этом сообщает Госавтоинспекция села Карагай на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По информации полиции, ДТП произошло на 44-м километре автодороги Нытва-Кудымкар. Молодой человек с места происшествия скрылся. «11 сентября около 23:30 со стороны села Карагай в направлении Кудымкара двигался автомобиль Porshe Cayenne под управлением 20-летнего водителя, который допустил наезд на пешехода 1979 года рождения. После этого, водитель с места дорожно-транспортного происшествия скрылся», — сообщил начальник Госавтоинспекции ОМВД «Карагайский» майор полиции Андрей Вяткин Силовикам удалось установить местонахождение предполагаемого виновника ДТП. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, уточняются все обстоятельства случившегося.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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