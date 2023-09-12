Молодой пермяк на Porshe Cayenne насмерть сбил пешехода. Видео

13 сентября 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

После ДТП водитель, управлявший Porshe Cayenne, скрылся с места происшествия Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Пермском крае 20-летний водитель, управлявший Porshe Cayenne, насмерть сбил пешехода, который шел вдоль проезжей части. Об этом сообщает Госавтоинспекция села Карагай на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По информации полиции, ДТП произошло на 44-м километре автодороги Нытва-Кудымкар. Молодой человек с места происшествия скрылся. «11 сентября около 23:30 со стороны села Карагай в направлении Кудымкара двигался автомобиль Porshe Cayenne под управлением 20-летнего водителя, который допустил наезд на пешехода 1979 года рождения. После этого, водитель с места дорожно-транспортного происшествия скрылся», — сообщил начальник Госавтоинспекции ОМВД «Карагайский» майор полиции Андрей Вяткин Силовикам удалось установить местонахождение предполагаемого виновника ДТП. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, уточняются все обстоятельства случившегося.

В Пермском крае 20-летний водитель, управлявший Porshe Cayenne, насмерть сбил пешехода, который шел вдоль проезжей части. Об этом сообщает Госавтоинспекция села Карагай на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По информации полиции, ДТП произошло на 44-м километре автодороги Нытва-Кудымкар. Молодой человек с места происшествия скрылся. «11 сентября около 23:30 со стороны села Карагай в направлении Кудымкара двигался автомобиль Porshe Cayenne под управлением 20-летнего водителя, который допустил наезд на пешехода 1979 года рождения. После этого, водитель с места дорожно-транспортного происшествия скрылся», — сообщил начальник Госавтоинспекции ОМВД «Карагайский» майор полиции Андрей Вяткин Силовикам удалось установить местонахождение предполагаемого виновника ДТП. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, уточняются все обстоятельства случившегося.