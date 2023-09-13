Куйвашев дал старт реформе системы среднего профессионального образования

В Свердловской области стартовала реформа системы среднего профессионального образования. Старт апробации новой модели дал глава региона Евгений Куйвашев. Об этом сообщает департамент информационной политики области (ДИП).
«Все отраслевые техникумы и колледжи региона будут находиться под контролем соответствующих министерств. Ведомства должны будут улучшить материальную базу учреждений, а также делать целевой заказ на подготовку специалистов. В число „пилотных“ вошли 22 учебных заведения, за которыми будут закреплены кураторы», — говорится в сообщении ДИПа.
Министерство промышленности и науки Свердловской области выбрало семь образовательных учреждений, которые станут первыми участниками реформы среднего профессионального образования. Реализация реформы стартует на базе Екатеринбургского промышленно-экономического техникума имени В. М. Курочкина, техникума «Автоматика», Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса, Полевского многопрофильного техникума имени. В. И. Назарова, Екатеринбургского техникума отраслевых технологий и сервиса, Каменск-Уральского радиотехнического техникума и Верхнетуринского механического техникума.
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