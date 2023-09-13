13 сентября 2023

В Металлургическом районе Челябинска перекроют движение. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Астахов на ремонте тепловых сетей. Челябинск, трубопровод, теплотрасса, ремонт теплотрассы, труба, теплосети, теплосети, чктс, тепломагистраль
Движение будет закрыто из-за ремонта участка теплотрассы Фото:

В Металлургическом районе Челябинска с 15 по 18 сентября закроют движение транспорта на пересечении улиц 60-летия Октября и Сталеваров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Будет закрыто движение транспорта на пересечении улиц 60-летия Октября и Сталеваров. Ограничения введут с 22:00 15 сентября до 6:00 18 сентября», — уточнили в пресс-службе.

Дорогу перекроют в связи с проведением работ по реконструкции участка теплотрассы. Водители должны учитывать ограничения при планировании своего маршрута.

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В Металлургическом районе Челябинска с 15 по 18 сентября закроют движение транспорта на пересечении улиц 60-летия Октября и Сталеваров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города. «Будет закрыто движение транспорта на пересечении улиц 60-летия Октября и Сталеваров. Ограничения введут с 22:00 15 сентября до 6:00 18 сентября», — уточнили в пресс-службе. Дорогу перекроют в связи с проведением работ по реконструкции участка теплотрассы. Водители должны учитывать ограничения при планировании своего маршрута.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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