Движение будет закрыто из-за ремонта участка теплотрассы
В Металлургическом районе Челябинска с 15 по 18 сентября закроют движение транспорта на пересечении улиц 60-летия Октября и Сталеваров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.
«Будет закрыто движение транспорта на пересечении улиц 60-летия Октября и Сталеваров. Ограничения введут с 22:00 15 сентября до 6:00 18 сентября», — уточнили в пресс-службе.
Дорогу перекроют в связи с проведением работ по реконструкции участка теплотрассы. Водители должны учитывать ограничения при планировании своего маршрута.
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