Пожар разгорелся в 50 метрах от могил
В Карталах Челябинской области на городском кладбище произошел пожар. Могилы были в отдалении от очага и не пострадали.
«14 сентября горело кладбище рядом с виадуком. От пожара до ближайших могилок расстояние порядка 50 метров. Могилы не пострадали», — сообщило издание «Карталинская новь».
По данным издания, администрация кладбища вызывала пожарных и полицию из-за предположения о поджоге. Территорию приводят в порядок, скоро грузовые машины вывезут скопившейся мусор и траву.
Пожар не задел могилы
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