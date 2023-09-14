14 сентября 2023

На кладбище в челябинском районе произошел пожар. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар разгорелся в 50 метрах от могил
Пожар разгорелся в 50 метрах от могил Фото:

В Карталах Челябинской области на городском кладбище произошел пожар. Могилы были в отдалении от очага и не пострадали.

«14 сентября горело кладбище рядом с виадуком. От пожара до ближайших могилок расстояние порядка 50 метров. Могилы не пострадали», — сообщило издание «Карталинская новь».

По данным издания, администрация кладбища вызывала пожарных и полицию из-за предположения о поджоге. Территорию приводят в порядок, скоро грузовые машины вывезут скопившейся мусор и траву.

Пожар не задел могилы
Пожар не задел могилы
Фото:

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В Карталах Челябинской области на городском кладбище произошел пожар. Могилы были в отдалении от очага и не пострадали. «14 сентября горело кладбище рядом с виадуком. От пожара до ближайших могилок расстояние порядка 50 метров. Могилы не пострадали», — сообщило издание «Карталинская новь». По данным издания, администрация кладбища вызывала пожарных и полицию из-за предположения о поджоге. Территорию приводят в порядок, скоро грузовые машины вывезут скопившейся мусор и траву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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