В потасовке участвовали около 15 парней
В Екатеринбурге на улице Вайнера толпа парней устроила массовую драку. По словам очевидца, несколько человек пострадали.
«На Вайнера [в Екатеринбурге] произошла массовая драка. Есть пострадавшие», — пишет telegram-канал «Бандитский центр», ссылаясь на очевидца происшествия.
Судя по видео, которое опубликовано в telegram-канале, в потасовке участвовали около 15-ти парней. На кадрах юноши сначала ругались, а потом начали драться. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу, ответ ожидается.
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