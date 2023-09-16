16 сентября 2023

В центре Екатеринбурга парни устроили массовую драку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт призыва. Курган, призывники, парни
В потасовке участвовали около 15 парней Фото:

В Екатеринбурге на улице Вайнера толпа парней устроила массовую драку. По словам очевидца, несколько человек пострадали.

«На Вайнера [в Екатеринбурге] произошла массовая драка. Есть пострадавшие», — пишет telegram-канал «Бандитский центр», ссылаясь на очевидца происшествия.

Судя по видео, которое опубликовано в telegram-канале, в потасовке участвовали около 15-ти парней. На кадрах юноши сначала ругались, а потом начали драться. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу, ответ ожидается.

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В Екатеринбурге на улице Вайнера толпа парней устроила массовую драку. По словам очевидца, несколько человек пострадали. «На Вайнера [в Екатеринбурге] произошла массовая драка. Есть пострадавшие», — пишет telegram-канал «Бандитский центр», ссылаясь на очевидца происшествия. Судя по видео, которое опубликовано в telegram-канале, в потасовке участвовали около 15-ти парней. На кадрах юноши сначала ругались, а потом начали драться. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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