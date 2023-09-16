В центре Екатеринбурга парни устроили массовую драку. Видео

17 сентября 2023 в 03:37 Размер текста - 17 +

В потасовке участвовали около 15 парней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на улице Вайнера толпа парней устроила массовую драку. По словам очевидца, несколько человек пострадали. «На Вайнера [в Екатеринбурге] произошла массовая драка. Есть пострадавшие», — пишет telegram-канал «Бандитский центр», ссылаясь на очевидца происшествия. Судя по видео, которое опубликовано в telegram-канале, в потасовке участвовали около 15-ти парней. На кадрах юноши сначала ругались, а потом начали драться. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу, ответ ожидается.

В Екатеринбурге на улице Вайнера толпа парней устроила массовую драку. По словам очевидца, несколько человек пострадали. «На Вайнера [в Екатеринбурге] произошла массовая драка. Есть пострадавшие», — пишет telegram-канал «Бандитский центр», ссылаясь на очевидца происшествия. Судя по видео, которое опубликовано в telegram-канале, в потасовке участвовали около 15-ти парней. На кадрах юноши сначала ругались, а потом начали драться. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу, ответ ожидается.