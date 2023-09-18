К 2024 году в Челябинске отремонтируют 850 тысяч квадратных метров дорог

Губернатор Текслер: к сентябрю в Челябинске выполнено 70% ремонта дорог

18 сентября 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

По мнению Текслера, дорожники должны нарастить темп работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске к концу 2023 года отремонтируют 850 тысяч квадратных метров дорожного полотна. В сентябре показатель выполненных работ достиг 70%, сообщил губернатор Алексей Текслер. «В Челябинске в этом году мы отремонтируем 850 тысяч квадратных метров полотна. Больше, чем планировали в начале сезона. Цифры рекордные. На сегодня выполнили 70% работ», — рассказал Текслер в своем telegram-канале. К завершению подходит реконструкция улицы Бейвеля. В процессе также ремонт на улицах Агалакова, Гранитной, Второй и Третей Эльтонской. Работы идут в рамках проекта «Дорожный рывок». Губернатор отметил, что дорожникам следует нарастить темп, сделав все качественно и в срок.

В Челябинске к концу 2023 года отремонтируют 850 тысяч квадратных метров дорожного полотна. В сентябре показатель выполненных работ достиг 70%, сообщил губернатор Алексей Текслер. «В Челябинске в этом году мы отремонтируем 850 тысяч квадратных метров полотна. Больше, чем планировали в начале сезона. Цифры рекордные. На сегодня выполнили 70% работ», — рассказал Текслер в своем telegram-канале. К завершению подходит реконструкция улицы Бейвеля. В процессе также ремонт на улицах Агалакова, Гранитной, Второй и Третей Эльтонской. Работы идут в рамках проекта «Дорожный рывок». Губернатор отметил, что дорожникам следует нарастить темп, сделав все качественно и в срок.