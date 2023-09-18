К 2024 году в Челябинске отремонтируют 850 тысяч квадратных метров дорог

Губернатор Текслер: к сентябрю в Челябинске выполнено 70% ремонта дорог
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Профилактическая акция Росавтодора «пит-стоп для дальнобойщиков». Челябинск, ремонт дороги, свердловский проспект
По мнению Текслера, дорожники должны нарастить темп работ Фото:

В Челябинске к концу 2023 года отремонтируют 850 тысяч квадратных метров дорожного полотна. В сентябре показатель выполненных работ достиг 70%, сообщил губернатор Алексей Текслер.

«В Челябинске в этом году мы отремонтируем 850 тысяч квадратных метров полотна. Больше, чем планировали в начале сезона. Цифры рекордные. На сегодня выполнили 70% работ», — рассказал Текслер в своем telegram-канале.

К завершению подходит реконструкция улицы Бейвеля. В процессе также ремонт на улицах Агалакова, Гранитной, Второй и Третей Эльтонской. Работы идут в рамках проекта «Дорожный рывок». Губернатор отметил, что дорожникам следует нарастить темп, сделав все качественно и в срок.

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В Челябинске к концу 2023 года отремонтируют 850 тысяч квадратных метров дорожного полотна. В сентябре показатель выполненных работ достиг 70%, сообщил губернатор Алексей Текслер. «В Челябинске в этом году мы отремонтируем 850 тысяч квадратных метров полотна. Больше, чем планировали в начале сезона. Цифры рекордные. На сегодня выполнили 70% работ», — рассказал Текслер в своем telegram-канале. К завершению подходит реконструкция улицы Бейвеля. В процессе также ремонт на улицах Агалакова, Гранитной, Второй и Третей Эльтонской. Работы идут в рамках проекта «Дорожный рывок». Губернатор отметил, что дорожникам следует нарастить темп, сделав все качественно и в срок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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