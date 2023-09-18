Россия продолжит реализовывать национальные задачи на Севере
Россия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона. Об этом сообщили в МИД РФ.
«В сложившихся условиях вынуждены объявить о выходе Российской Федерации из СБЕР», — говорится заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ. Власти убеждены, что «сиюминутная политическая конъюнктура» не соответствует долгосрочным интересам жителей Заполярья. При этом Россия продолжит реализовывать свои национальные задачи на Севере.
Как сообщили в МИД РФ, работа совета с марта 2022 года фактически парализована. Виной всему западные участники (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, ЕС).
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