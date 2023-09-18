18 сентября 2023

На трассе между Челябинском и Троицком погиб автомобилист. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонт федеральной автодороги Челябинск - Екатеринбург. Трасса М5. Челябинск, м5, ремонт дороги, дорога, челябинск-екатеринбург
Водитель не справился с управлением и въехал в бордюр Фото:

На дороге, связывающей Челябинск и Троицк, погиб автомобилист. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции, в ночь на 19 сентября он врезался в бордюр.

«Водитель Nissan Almera, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрное ограждение. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

В ведомстве отметили, что сейчас сотрудники устанавливают все обстоятельства аварии. Проводится проверка.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На дороге, связывающей Челябинск и Троицк, погиб автомобилист. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции, в ночь на 19 сентября он врезался в бордюр. «Водитель Nissan Almera, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрное ограждение. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона. В ведомстве отметили, что сейчас сотрудники устанавливают все обстоятельства аварии. Проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...