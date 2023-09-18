Водитель не справился с управлением и въехал в бордюр
На дороге, связывающей Челябинск и Троицк, погиб автомобилист. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции, в ночь на 19 сентября он врезался в бордюр.
«Водитель Nissan Almera, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрное ограждение. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона.
В ведомстве отметили, что сейчас сотрудники устанавливают все обстоятельства аварии. Проводится проверка.
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