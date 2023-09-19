ВС РФ уничтожили колонну бронетехники ВСУ, которая двигалась к Работино

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы РФ. stock, артиллерия, пушка, stock
ВС РФ не дали бронетехнике ВСУ добраться до Работино, заявил Евгений Балицкий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На ореховском направлении, в результате действий ВС России была уничтожена колонна бронетехники ВСУ, которая двигалась в направлении Работино. Об этом рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Разведка вскрыла движение бронегрупп противника в направлении Работино, вся колонна была уничтожена», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Он добавил, что, несмотря на это, противник продолжает попытки восстановить свою боеспособность с целью захвата Новопокровки и Ильиченково для контроля над выгодными рубежами.

В сентябре планируется третья волна контрнаступления ВСУ. У украинской армии остались силы, но новое наступление грозит им дополнительными значительными потерями, особенно на позициях, которые они занимают. Это связано с тем, что местность полностью контролируется российскими войсками, заключил Балицкий.

По данным Минобороны РФ, за неделю украинские бойцы 18 раз пытались атаковать село Работино и Вербовое в Запорожской области. Вооруженные силы России успешно отразили все эти атаки. ВСУ потеряли до 110 военных на данном направлении.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На ореховском направлении, в результате действий ВС России была уничтожена колонна бронетехники ВСУ, которая двигалась в направлении Работино. Об этом рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. «Разведка вскрыла движение бронегрупп противника в направлении Работино, вся колонна была уничтожена», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Он добавил, что, несмотря на это, противник продолжает попытки восстановить свою боеспособность с целью захвата Новопокровки и Ильиченково для контроля над выгодными рубежами. В сентябре планируется третья волна контрнаступления ВСУ. У украинской армии остались силы, но новое наступление грозит им дополнительными значительными потерями, особенно на позициях, которые они занимают. Это связано с тем, что местность полностью контролируется российскими войсками, заключил Балицкий. По данным Минобороны РФ, за неделю украинские бойцы 18 раз пытались атаковать село Работино и Вербовое в Запорожской области. Вооруженные силы России успешно отразили все эти атаки. ВСУ потеряли до 110 военных на данном направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...