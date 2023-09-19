ВС РФ уничтожили колонну бронетехники ВСУ, которая двигалась к Работино

19 сентября 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

ВС РФ не дали бронетехнике ВСУ добраться до Работино, заявил Евгений Балицкий Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На ореховском направлении, в результате действий ВС России была уничтожена колонна бронетехники ВСУ, которая двигалась в направлении Работино. Об этом рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. «Разведка вскрыла движение бронегрупп противника в направлении Работино, вся колонна была уничтожена», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Он добавил, что, несмотря на это, противник продолжает попытки восстановить свою боеспособность с целью захвата Новопокровки и Ильиченково для контроля над выгодными рубежами. В сентябре планируется третья волна контрнаступления ВСУ. У украинской армии остались силы, но новое наступление грозит им дополнительными значительными потерями, особенно на позициях, которые они занимают. Это связано с тем, что местность полностью контролируется российскими войсками, заключил Балицкий. По данным Минобороны РФ, за неделю украинские бойцы 18 раз пытались атаковать село Работино и Вербовое в Запорожской области. Вооруженные силы России успешно отразили все эти атаки. ВСУ потеряли до 110 военных на данном направлении.

На ореховском направлении, в результате действий ВС России была уничтожена колонна бронетехники ВСУ, которая двигалась в направлении Работино. Об этом рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. «Разведка вскрыла движение бронегрупп противника в направлении Работино, вся колонна была уничтожена», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Он добавил, что, несмотря на это, противник продолжает попытки восстановить свою боеспособность с целью захвата Новопокровки и Ильиченково для контроля над выгодными рубежами. В сентябре планируется третья волна контрнаступления ВСУ. У украинской армии остались силы, но новое наступление грозит им дополнительными значительными потерями, особенно на позициях, которые они занимают. Это связано с тем, что местность полностью контролируется российскими войсками, заключил Балицкий. По данным Минобороны РФ, за неделю украинские бойцы 18 раз пытались атаковать село Работино и Вербовое в Запорожской области. Вооруженные силы России успешно отразили все эти атаки. ВСУ потеряли до 110 военных на данном направлении.