В кафе и ресторанах Златоуста не хватает сотрудников Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Ресторатор из Златоуста (Челябинская область) Георгий Ощепков пожаловался на недостаток кадров. Бизнесмен записал видеоролик, в котором призвал готовиться к долгим ожиданиям оказываемых услуг из-за отсутствия кадров.

«Найти в Златоусте никого не возможно. На одного сотрудника приходится по несколько предложений работодателей. Наступает реальность, к которой надо быть готовым: доставка еды будет задерживаться, бронировать столики в ресторанах придется задолго до визита туда. Работать некому», — отметил URA.RU Ощепков.

Предприниматель подсчитал: пять лет назад, когда его паб начинал работать, сотрудникам платили по 80 рублей в час, теперь — 200. При этом найти персонал проблематично, хотя тарифы в крупных городах лишь немногим выше. Например, в Екатеринбурге, сказал собеседник URA.RU, 250 рублей за час работы при более высокой стоимости жизни. Не хватает поваров, кассиров, курьеров.

В результате, сообщил ресторатор, собственники бизнеса вынуждены готовить сами или простаивать. Подобная ситуация, по словам Ощепкова, наблюдается во многих бизнес-сегментах города. Бизнесмены снижают требования к соискателям, повышают зарплату, но это не помогает. И даже перспективы быстрой карьеры не прельщают.

«В целом по Челябинской области за год мы наблюдаем рост востребованности официантов, барменов и бариста на 85%. Для поваров, пекарей и кондитеров, напротив, предложение сократилось — на 35%. Медианные зарплаты для работников сервиса выросли почти в два раза, для работников кухни — лишь на 21%. Самый популярный вид занятости, который предлагают работодатели работникам общепита, — частичная. За год количество подобных предложений увеличилось в три раза», — сообщил URA.RU руководитель департамента аналитики сервиса «Зарплата.ру» Юрий Михеев.

Эксперт заметил, что в настоящий момент при желании трудоустроиться соискатель сможет это сделать за несколько дней. Требования к опыту работы снизились. Работодателям Михеев порекомендовал предпринять ряд шагов. Среди них предложение гибкого графика работы, акцент в объявлениях на преимущества в виде бесплатного питания, доставки до рабочего места и обратно. Другие советы связаны с использованием опций по поднятию вакансий наверх интернет-поиска и отказ от эйджизма: следует обращать внимание на возрастных соискателей.