Armenpress сообщило о погибших мирных жителях в Карабахе

Armenpress: семь гражданских погибли в Нагорном Карабахе

20 сентября 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

В Нагорном Карабахе возобновились боевые действия 19 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Минимум семь мирных жителей Нагорного Карабаха погибли в результате военных действий в регионе. Еще 35 человек ранены, в том числе 13 детей, передает агентство Armenpress. «Семь мирных жителей погибли», — передает агентство сообщение омбудсмена Нагорного Карабаха Гегама Степаняна. Ранее сообщалось, что среди погибших — мэр Матуни Азнавур Сарьян. Сарьян. Ранены 35 человек: 13 детей, 15 женщин и семь мужчин. Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе днем 19 сентября. К вечеру армия прорвала линию соприкосновения.

Минимум семь мирных жителей Нагорного Карабаха погибли в результате военных действий в регионе. Еще 35 человек ранены, в том числе 13 детей, передает агентство Armenpress. «Семь мирных жителей погибли», — передает агентство сообщение омбудсмена Нагорного Карабаха Гегама Степаняна. Ранее сообщалось, что среди погибших — мэр Матуни Азнавур Сарьян. Сарьян. Ранены 35 человек: 13 детей, 15 женщин и семь мужчин. Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе днем 19 сентября. К вечеру армия прорвала линию соприкосновения.