Armenpress сообщило о погибших мирных жителях в Карабахе

Armenpress: семь гражданских погибли в Нагорном Карабахе
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Виды Степанакерта и Шуши. Нагорный Карабах, нагорный карабах
В Нагорном Карабахе возобновились боевые действия 19 сентября Фото:
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Минимум семь мирных жителей Нагорного Карабаха погибли в результате военных действий в регионе. Еще 35 человек ранены, в том числе 13 детей, передает агентство Armenpress.

«Семь мирных жителей погибли», — передает агентство сообщение омбудсмена Нагорного Карабаха Гегама Степаняна. Ранее сообщалось, что среди погибших — мэр Матуни Азнавур Сарьян. Сарьян. Ранены 35 человек: 13 детей, 15 женщин и семь мужчин.

Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе днем 19 сентября. К вечеру армия прорвала линию соприкосновения.

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Минимум семь мирных жителей Нагорного Карабаха погибли в результате военных действий в регионе. Еще 35 человек ранены, в том числе 13 детей, передает агентство Armenpress. «Семь мирных жителей погибли», — передает агентство сообщение омбудсмена Нагорного Карабаха Гегама Степаняна. Ранее сообщалось, что среди погибших — мэр Матуни Азнавур Сарьян. Сарьян. Ранены 35 человек: 13 детей, 15 женщин и семь мужчин. Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе днем 19 сентября. К вечеру армия прорвала линию соприкосновения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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