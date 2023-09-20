Armenpress сообщило о погибших мирных жителях в Карабахе

В Нагорном Карабахе возобновились боевые действия 19 сентября
новость из сюжетаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Минимум семь мирных жителей Нагорного Карабаха погибли в результате военных действий в регионе. Еще 35 человек ранены, в том числе 13 детей, передает агентство Armenpress.
«Семь мирных жителей погибли», — передает агентство сообщение омбудсмена Нагорного Карабаха Гегама Степаняна. Ранее сообщалось, что среди погибших — мэр Матуни Азнавур Сарьян. Сарьян. Ранены 35 человек: 13 детей, 15 женщин и семь мужчин.
Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе днем 19 сентября. К вечеру армия прорвала линию соприкосновения.
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