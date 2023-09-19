Челябинский детский омбудсмен Майорова помогла цыганским детям поступить в школу

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова помогла 12-летним цыганским детям пойти в первый класс. Об этом омбудсмен сообщила в своих соцсетях.
«Сотрудники аппарата приехали в поселок, где проживают цыгане. Как оказалось, большинство родителей будущих первоклассников не умеют читать и писать по-русски. Мы помогли взрослым заполнить документы. В итоге было принято 18 заявлений о приеме в школу. Среди будущих первоклассников оказались не только 7-летние, но и 10, 11 и даже 12-летние дети», — сообщила Майорова.
В настоящее время принято решение о зачислении всех детей в Есаульскую среднюю школу с организацией подвоза детей на школьном автобусе. Как только автобусный маршрут будет согласован с региональным управлением Госавтоинспекции дети приступят к обучению.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.