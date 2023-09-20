Россия начала работать с новыми членами БРИКС

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Саудовская Аравия и ОАЭ могут внести большой вклад в финансовую работу БРИКС, сказал Михаил Богданов Фото:

Россия начала проводить консультации с новыми членами БРИКС. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия станут полноправными членами объединения государств уже с 1 января 2024 года, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Конечно, надо проводить консультации [с новыми странами БРИКС] уже углубленные. Такая работа уже началась. Но с 1 января она будет уже более предметной», — сказал Михаил Богданов, передает ТАСС.

По словам замминистра иностранных дел РФ, новые члены БРИКС остались довольны решением присоединиться к объединению. Он также подчеркнул, что Саудовская Аравия и ОАЭ способны внести существенный вклад в финансовую работу союза стран.

Саммит БРИКС прошел с 22 по 24 августа. Главным итогом встречи стало решение об экономическом расширении объединения. После прошедшего заседания глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил готовящемся расширении ЕС. По его словам, в союз намерены принять еще 10 стран, передает «Национальная служба новостей».

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Россия начала проводить консультации с новыми членами БРИКС. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия станут полноправными членами объединения государств уже с 1 января 2024 года, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. «Конечно, надо проводить консультации [с новыми странами БРИКС] уже углубленные. Такая работа уже началась. Но с 1 января она будет уже более предметной», — сказал Михаил Богданов, передает ТАСС. По словам замминистра иностранных дел РФ, новые члены БРИКС остались довольны решением присоединиться к объединению. Он также подчеркнул, что Саудовская Аравия и ОАЭ способны внести существенный вклад в финансовую работу союза стран. Саммит БРИКС прошел с 22 по 24 августа. Главным итогом встречи стало решение об экономическом расширении объединения. После прошедшего заседания глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил готовящемся расширении ЕС. По его словам, в союз намерены принять еще 10 стран, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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