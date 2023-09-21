Челябинская прокуратура нашла виновного в падении школьницы в канализацию

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, суд
Прокуратура проводит проверку по факту падения ребенка в канализацию Фото:

Прокуратура выявила виновного в падении школьницы в канализационный колодец на улице Культуры в Челябинске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, за состояние колодца отвечает МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (ПОВВ).

«Установлено, что колодец находится в ведении МУП ПОВВ. Прокуратурой района руководителю МУП ПОВВ внесено представление об устранении жилищного законодательства, с требованием незамедлительного приведения в надлежащее состояние канализационного люка», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Девочка упала в колодец, расположенный у дома №102 по улице Культуры, 20 сентября. При падении она получила травмы. На карете скорой помощи ее доставили в больницу и зашили раны.

Обновлено в 16:18 по Уральскому времени:

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ („Халатность“). Будут установлены обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям или бездействию работников администрации района, а также управляющей компании, принято процессуальное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

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Прокуратура выявила виновного в падении школьницы в канализационный колодец на улице Культуры в Челябинске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, за состояние колодца отвечает МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (ПОВВ). «Установлено, что колодец находится в ведении МУП ПОВВ. Прокуратурой района руководителю МУП ПОВВ внесено представление об устранении жилищного законодательства, с требованием незамедлительного приведения в надлежащее состояние канализационного люка», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Девочка упала в колодец, расположенный у дома №102 по улице Культуры, 20 сентября. При падении она получила травмы. На карете скорой помощи ее доставили в больницу и зашили раны. Обновлено в 16:18 по Уральскому времени: «По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ („Халатность“). Будут установлены обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям или бездействию работников администрации района, а также управляющей компании, принято процессуальное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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