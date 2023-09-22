22 сентября 2023

Акционеры «Пермалко» полностью сменили совет директоров

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-завтрак в региональном отделении Центрального банка. Курган , кабинет, пустое кресло, кресло, кресло главы
В новый состав директоров не вошел никто из предыдущих членов Фото:

Акционеры АО «Амбер Пермалко» избрали новый совет директоров. Из членов предыдущего совета в состав нового никто не вошел, следует из отчета об итогах голосования.

«На внеочередном общем собрании акционеры „Пермалко“ избрали новый совет директоров. В состав вошли пять человек: главный бухгалтер предприятия Валентина Наводничая, столичный предприниматель Андрей Семериков (владеет компанией „Онега Премиум“, аффилированной с ООО „АлкоВорлд“), Ирина Бабенышева, Екатерина Золкина и Наталья Капизова. Из членов предыдущего совета в состав нового никто не вошел», — написал «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на отчет.

Собрание прошло 4 сентября. Предыдущий состав совета состоял из бывшего гендиректора завода Валижана Абидова, действующего гендиректора Олега Котельникова, а также сотрудников предприятия Елены Стаценко, Андрея Рожина и Ирины Швецовой.

Ранее АО «Амбер Пермалко» объявило о подготовке внеочередного собрания. Повестка — досрочное прекращение полномочий всех членов совета директоров.

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Акционеры АО «Амбер Пермалко» избрали новый совет директоров. Из членов предыдущего совета в состав нового никто не вошел, следует из отчета об итогах голосования. «На внеочередном общем собрании акционеры „Пермалко“ избрали новый совет директоров. В состав вошли пять человек: главный бухгалтер предприятия Валентина Наводничая, столичный предприниматель Андрей Семериков (владеет компанией „Онега Премиум“, аффилированной с ООО „АлкоВорлд“), Ирина Бабенышева, Екатерина Золкина и Наталья Капизова. Из членов предыдущего совета в состав нового никто не вошел», — написал «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на отчет. Собрание прошло 4 сентября. Предыдущий состав совета состоял из бывшего гендиректора завода Валижана Абидова, действующего гендиректора Олега Котельникова, а также сотрудников предприятия Елены Стаценко, Андрея Рожина и Ирины Швецовой. Ранее АО «Амбер Пермалко» объявило о подготовке внеочередного собрания. Повестка — досрочное прекращение полномочий всех членов совета директоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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