Акционеры «Пермалко» полностью сменили совет директоров

Акционеры АО «Амбер Пермалко» избрали новый совет директоров. Из членов предыдущего совета в состав нового никто не вошел, следует из отчета об итогах голосования.
«На внеочередном общем собрании акционеры „Пермалко“ избрали новый совет директоров. В состав вошли пять человек: главный бухгалтер предприятия Валентина Наводничая, столичный предприниматель Андрей Семериков (владеет компанией „Онега Премиум“, аффилированной с ООО „АлкоВорлд“), Ирина Бабенышева, Екатерина Золкина и Наталья Капизова. Из членов предыдущего совета в состав нового никто не вошел», — написал «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на отчет.
Собрание прошло 4 сентября. Предыдущий состав совета состоял из бывшего гендиректора завода Валижана Абидова, действующего гендиректора Олега Котельникова, а также сотрудников предприятия Елены Стаценко, Андрея Рожина и Ирины Швецовой.
Ранее АО «Амбер Пермалко» объявило о подготовке внеочередного собрания. Повестка — досрочное прекращение полномочий всех членов совета директоров.
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