В челябинском инфекционном центре пациент покончил жизнь самоубийством

Труп мужчины рано утром обнаружила дежурный врач Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В инфекционном центре ГБУЗ ОКБ №3 поселка Малая Сосновка Челябинской области в одной из палат пациент покончил жизнь самоубийством. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сообщение от дежурного врача филиала Челябинского областного инфекционного центра в поселке Малая Сосновка поступило 23 сентября около шести утра. Врач сообщила, что в одном из помещений палаты на третьем этаже обнаружен труп мужчины», — рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах. Уточняется, что пациент покончил жизнь самоубийством.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Следственного управления Следственного комитета Челябинской области. На момент публикации новости комментарий не последовал.