24 сентября 2023
23 сентября 2023

В челябинском инфекционном центре пациент покончил жизнь самоубийством

© Служба новостей «URA.RU»
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Труп мужчины рано утром обнаружила дежурный врач Фото:

В инфекционном центре ГБУЗ ОКБ №3 поселка Малая Сосновка Челябинской области в одной из палат пациент покончил жизнь самоубийством. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сообщение от дежурного врача филиала Челябинского областного инфекционного центра в поселке Малая Сосновка поступило 23 сентября около шести утра. Врач сообщила, что в одном из помещений палаты на третьем этаже обнаружен труп мужчины», — рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах. Уточняется, что пациент покончил жизнь самоубийством.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Следственного управления Следственного комитета Челябинской области. На момент публикации новости комментарий не последовал.

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В инфекционном центре ГБУЗ ОКБ №3 поселка Малая Сосновка Челябинской области в одной из палат пациент покончил жизнь самоубийством. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Сообщение от дежурного врача филиала Челябинского областного инфекционного центра в поселке Малая Сосновка поступило 23 сентября около шести утра. Врач сообщила, что в одном из помещений палаты на третьем этаже обнаружен труп мужчины», — рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах. Уточняется, что пациент покончил жизнь самоубийством. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Следственного управления Следственного комитета Челябинской области. На момент публикации новости комментарий не последовал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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