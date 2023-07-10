10 июля 2023
09 июля 2023

Вице-губернатор ХМАО Литова уволила четвертого руководителя подконтрольной службы

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по социальной политике. Курган, чиновница, совещание, заседание, монитор, шариковая ручка
Вице-губернатор ХМАО Литова отправила в отставку главу Госкультохраны Андрея Кондрашова Фото:

Вице-губернатор ХМАО Литова продолжила кадровые зачистки. Она уволила уже четвертого руководителя подконтрольной службы. На сей раз должности лишился Андрей Кондрашов, 13 лет возглавлявший Госкультохрану ХМАО. Информация о назначении на пост его зама Михаила Усольцева была опубликована на официальном сайте правительства округа.

«Распоряжением губернатора Югры Натальи Комаровой на должность руководителя Службы государственной охраны культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа с 11 июля 2023 года назначен Михаил Усольцев. В новой должности Михаил Усольцев курирует вопросы регионального государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия», — указано в публикации.

Получив пост вице-губернатора в феврале 2022 года, Литова начала кадровые чистки в подведомственных учреждениях. Она отправила в отставку глав Юграконтроля, Ветслужбы и Природнадзора округа.

Ранее URA.RU писало о планах Литовой продолжить кадровые перестановки. По данным источников агентства, в округе возможна смена главы Жилстройнадзора.

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Вице-губернатор ХМАО Литова продолжила кадровые зачистки. Она уволила уже четвертого руководителя подконтрольной службы. На сей раз должности лишился Андрей Кондрашов, 13 лет возглавлявший Госкультохрану ХМАО. Информация о назначении на пост его зама Михаила Усольцева была опубликована на официальном сайте правительства округа. «Распоряжением губернатора Югры Натальи Комаровой на должность руководителя Службы государственной охраны культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа с 11 июля 2023 года назначен Михаил Усольцев. В новой должности Михаил Усольцев курирует вопросы регионального государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия», — указано в публикации. Получив пост вице-губернатора в феврале 2022 года, Литова начала кадровые чистки в подведомственных учреждениях. Она отправила в отставку глав Юграконтроля, Ветслужбы и Природнадзора округа. Ранее URA.RU писало о планах Литовой продолжить кадровые перестановки. По данным источников агентства, в округе возможна смена главы Жилстройнадзора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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