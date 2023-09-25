В Москве пьяный рецидивист угрожал вилкой челябинскому подростку

Столичные полицейские задержали дебошира Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В московском хостеле Rooms пьяный гражданин Киргизии, имеющий несколько судимостей, напал с вилкой на подростков-футболистов. Больше всего он угрожал расправой челябинскому подростку.

«Пьяный мужчина схватил вилку и стал угрожать ею спортсменам. Больше всего он запугивал 17-летнего подростка из Челябинска. На шум быстро прибежали взрослые и скрутили нападавшего, он не успел никого ранить», — сообщает издание SHOT.

По данным издания, приехавшие полицейские забрали мужчину в отдел. По данному факту проводится проверка. Ранее дебошир уже был судим за истязание, оскорбление военнослужащего и дважды за уклонение от воинской службы.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой УМВД по Москве. Там на звонок не ответили.