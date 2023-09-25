25 сентября 2023

В Москве пьяный рецидивист угрожал вилкой челябинскому подростку

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-встреча с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Москва, полицейский, митинг, полиция, овд
Столичные полицейские задержали дебошира Фото:

В московском хостеле Rooms пьяный гражданин Киргизии, имеющий несколько судимостей, напал с вилкой на подростков-футболистов. Больше всего он угрожал расправой челябинскому подростку.

«Пьяный мужчина схватил вилку и стал угрожать ею спортсменам. Больше всего он запугивал 17-летнего подростка из Челябинска. На шум быстро прибежали взрослые и скрутили нападавшего, он не успел никого ранить», — сообщает издание SHOT.

По данным издания, приехавшие полицейские забрали мужчину в отдел. По данному факту проводится проверка. Ранее дебошир уже был судим за истязание, оскорбление военнослужащего и дважды за уклонение от воинской службы.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой УМВД по Москве. Там на звонок не ответили.

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В московском хостеле Rooms пьяный гражданин Киргизии, имеющий несколько судимостей, напал с вилкой на подростков-футболистов. Больше всего он угрожал расправой челябинскому подростку. «Пьяный мужчина схватил вилку и стал угрожать ею спортсменам. Больше всего он запугивал 17-летнего подростка из Челябинска. На шум быстро прибежали взрослые и скрутили нападавшего, он не успел никого ранить», — сообщает издание SHOT. По данным издания, приехавшие полицейские забрали мужчину в отдел. По данному факту проводится проверка. Ранее дебошир уже был судим за истязание, оскорбление военнослужащего и дважды за уклонение от воинской службы. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой УМВД по Москве. Там на звонок не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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