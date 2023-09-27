Российские военные успешно отразили десять атак в районе Клещеевки

27 сентября 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

ВСУ потеряли 390 человек убитыми и ранеными Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные успешно отразили десять атак на донецком направлении. Потери противника составили около 390 человек, сообщает Минобороны России. «За минувшие сутки отражено десять атак ВСУ на донецком направлении, в районах населенных пунктов Спорное, Клещеевка и Невельское. Противник потерял до 390 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — говорится в сводке Минобороны РФ. На донецком направлении ВСУ противостоят подразделения Южной группировки войск. Атаки, по данным Минобороны РФ, проводились силами штурмовых групп 54-й, 93-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ.

Российские военные успешно отразили десять атак на донецком направлении. Потери противника составили около 390 человек, сообщает Минобороны России. «За минувшие сутки отражено десять атак ВСУ на донецком направлении, в районах населенных пунктов Спорное, Клещеевка и Невельское. Противник потерял до 390 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — говорится в сводке Минобороны РФ. На донецком направлении ВСУ противостоят подразделения Южной группировки войск. Атаки, по данным Минобороны РФ, проводились силами штурмовых групп 54-й, 93-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ.