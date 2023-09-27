Водитель иномарки погиб в ДТП на выезде из Челябинска. Фото

27 сентября 2023 в 20:21 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельного столкновения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Водитель иномарки 27 сентября погиб в ДТП на выезде из Челябинска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. «ДТП произошло на третьем километре автодороги Рощино — подъезд к городу Екатеринбургу. 31-летний водитель за рулем «Hyundai Accent» при неустановленных обстоятельствах совершил наезд на пристрой здания. В результате ДТП водитель автомобиля «Hyundai» скончался на месте происшествия. Смертельное ДТП произошло в 18:10 27 сентября на территории Сосновского района. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП. ДТП произошло в сумерках Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинской области

Водитель иномарки 27 сентября погиб в ДТП на выезде из Челябинска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. «ДТП произошло на третьем километре автодороги Рощино — подъезд к городу Екатеринбургу. 31-летний водитель за рулем «Hyundai Accent» при неустановленных обстоятельствах совершил наезд на пристрой здания. В результате ДТП водитель автомобиля «Hyundai» скончался на месте происшествия. Смертельное ДТП произошло в 18:10 27 сентября на территории Сосновского района. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.