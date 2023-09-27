Водитель иномарки погиб в ДТП на выезде из Челябинска. Фото

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Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельного столкновения Фото:

Водитель иномарки 27 сентября погиб в ДТП на выезде из Челябинска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

«ДТП произошло на третьем километре автодороги Рощино — подъезд к городу Екатеринбургу. 31-летний водитель за рулем «Hyundai Accent» при неустановленных обстоятельствах совершил наезд на пристрой здания. В результате ДТП водитель автомобиля «Hyundai» скончался на месте происшествия.

Смертельное ДТП произошло в 18:10 27 сентября на территории Сосновского района. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

ДТП произошло в сумерках
ДТП произошло в сумерках
Фото:

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Водитель иномарки 27 сентября погиб в ДТП на выезде из Челябинска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. «ДТП произошло на третьем километре автодороги Рощино — подъезд к городу Екатеринбургу. 31-летний водитель за рулем «Hyundai Accent» при неустановленных обстоятельствах совершил наезд на пристрой здания. В результате ДТП водитель автомобиля «Hyundai» скончался на месте происшествия. Смертельное ДТП произошло в 18:10 27 сентября на территории Сосновского района. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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