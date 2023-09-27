Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельного столкновения
Водитель иномарки 27 сентября погиб в ДТП на выезде из Челябинска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.
«ДТП произошло на третьем километре автодороги Рощино — подъезд к городу Екатеринбургу. 31-летний водитель за рулем «Hyundai Accent» при неустановленных обстоятельствах совершил наезд на пристрой здания. В результате ДТП водитель автомобиля «Hyundai» скончался на месте происшествия.
Смертельное ДТП произошло в 18:10 27 сентября на территории Сосновского района. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.
ДТП произошло в сумерках
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