Челябинские садоводы пожаловались генералу МВД Скокову на председателей СНТ

Жители Челябинска и Магнитогорска пожаловались начальнику ГУ МВД по региону, генералу-лейтенанту полиции Михаилу Скокову на председателей садовых товариществ (СНТ). Об этом URA.RU сообщили 28 сентября в пресс-службе ведомства.
«Во время личного приема граждан, который провел Скоков, к нему обратились садоводы различных СНТ Челябинска и Магнитогорска. Причиной стали конфликтные ситуации с администрацией товариществ, которые касаются финансово-хозяйственной деятельности», — уточнили в пресс-службе.
Начальник главка заверил садоводов в том, что территориальные органы уже начали проверки по их ранее поданным заявлениям. Также добавил, что участникам СНТ необходимо решать вопросы коллективно, с помощью конструктивного диалога и избегать обострения конфликта. Если будут подтверждены факты уголовно-наказуемых деяний, то реакция правоохранительных органов будет незамедлительной.
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