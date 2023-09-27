27 сентября 2023

Челябинские садоводы пожаловались генералу МВД Скокову на председателей СНТ

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Михаила Скокова, начальника ГУ МВД по Челябинской области. Челябинск, скоков михаил
К Михаилу Скокову обратились садоводы из Челябинска и Магнитогорска Фото:

Жители Челябинска и Магнитогорска пожаловались начальнику ГУ МВД по региону, генералу-лейтенанту полиции Михаилу Скокову на председателей садовых товариществ (СНТ). Об этом URA.RU сообщили 28 сентября в пресс-службе ведомства.

«Во время личного приема граждан, который провел Скоков, к нему обратились садоводы различных СНТ Челябинска и Магнитогорска. Причиной стали конфликтные ситуации с администрацией товариществ, которые касаются финансово-хозяйственной деятельности», — уточнили в пресс-службе.

Начальник главка заверил садоводов в том, что территориальные органы уже начали проверки по их ранее поданным заявлениям. Также добавил, что участникам СНТ необходимо решать вопросы коллективно, с помощью конструктивного диалога и избегать обострения конфликта. Если будут подтверждены факты уголовно-наказуемых деяний, то реакция правоохранительных органов будет незамедлительной.

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Жители Челябинска и Магнитогорска пожаловались начальнику ГУ МВД по региону, генералу-лейтенанту полиции Михаилу Скокову на председателей садовых товариществ (СНТ). Об этом URA.RU сообщили 28 сентября в пресс-службе ведомства. «Во время личного приема граждан, который провел Скоков, к нему обратились садоводы различных СНТ Челябинска и Магнитогорска. Причиной стали конфликтные ситуации с администрацией товариществ, которые касаются финансово-хозяйственной деятельности», — уточнили в пресс-службе. Начальник главка заверил садоводов в том, что территориальные органы уже начали проверки по их ранее поданным заявлениям. Также добавил, что участникам СНТ необходимо решать вопросы коллективно, с помощью конструктивного диалога и избегать обострения конфликта. Если будут подтверждены факты уголовно-наказуемых деяний, то реакция правоохранительных органов будет незамедлительной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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