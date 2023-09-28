Пара летела из Москвы в Сочи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пассажир самолета российской авиакомпании сделал возлюбленной предложение во время полета на высоте 10 тысяч метров. Информация об этом была опубликована в telegram-канале авиакомпании.

«На рейсе Москва — Сочи пассажир сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца! Владимир и Яна летели на отдых. Молодой человек решил, что предложение на высоте 10 тысяч метров приятно удивит девушку — и не прогадал. Она сказала: „Да!“ — на высоте!», — сообщили в авиакомпании.

Сотрудники пожелали возлюбленным счастья. «Мы желаем Владимиру и Яне безграничного счастья! Такой трогательный момент запомнится паре на всю жизнь», — говорится в сообщении.