28 сентября 2023

Пассажир самолета сделал предложение любимой на высоте 10 тысяч метров. Видео

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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , полет, небо, аэрофлот, солнце, самолет
Пара летела из Москвы в Сочи Фото:

Пассажир самолета российской авиакомпании сделал возлюбленной предложение во время полета на высоте 10 тысяч метров. Информация об этом была опубликована в telegram-канале авиакомпании.

«На рейсе Москва — Сочи пассажир сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца! Владимир и Яна летели на отдых. Молодой человек решил, что предложение на высоте 10 тысяч метров приятно удивит девушку — и не прогадал. Она сказала: „Да!“ — на высоте!», — сообщили в авиакомпании.

Сотрудники пожелали возлюбленным счастья. «Мы желаем Владимиру и Яне безграничного счастья! Такой трогательный момент запомнится паре на всю жизнь», — говорится в сообщении.

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Пассажир самолета российской авиакомпании сделал возлюбленной предложение во время полета на высоте 10 тысяч метров. Информация об этом была опубликована в telegram-канале авиакомпании. «На рейсе Москва — Сочи пассажир сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца! Владимир и Яна летели на отдых. Молодой человек решил, что предложение на высоте 10 тысяч метров приятно удивит девушку — и не прогадал. Она сказала: „Да!“ — на высоте!», — сообщили в авиакомпании. Сотрудники пожелали возлюбленным счастья. «Мы желаем Владимиру и Яне безграничного счастья! Такой трогательный момент запомнится паре на всю жизнь», — говорится в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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